WDR-Sport Frauen-Bundesliga: Duisburg rettet mit Traumtor ein Remis gegen Freiburg Stand: 01.10.2023 20:28 Uhr

In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der MSV Duisburg eine Niederlage im zweiten Saisonspiel durch einen sehenswerten Fernschuss-Treffer gerade noch abgewendet.

Dank eines Treffers aus mehr als 40 Metern in der Nachspielzeit rettete die Elf von Trainer Thomas Gerstner ein Remis im Spiel gegen den SC Freiburg. Die Partie in der Duisburger Arena endete am Sonntagabend 2:2 (1:1).

Nach der 0:9-Niederlage bei der TSG Hoffenheim zum Auftakt zeigte sich der MSV in der Abwehr stabilisiert, konnte die Gäste zunächst auf Abstand halten. In der 27. Minute gelang den Freiburgerinnen dann allerdings doch der Führungstreffer: Mit einem sehenswerten, noch leicht abgefälschten Schuss aus 18 Metern traf Cora Zicai ins Duisburger Tor.

Der MSV ließ sich davon jedoch nicht schocken - und konnte noch vor der Halbzeitpause durch Vanessa Fürst ausgleichen. Nach einer Flanke durch Yvonne Zielinski von links nahm Fürst den Ball volley und profitierte davon, dass der Schuss noch abgefälscht wurde - der Ball landete im Tor.

In der 44. Minute hatte Duisburg Glück, als Freiburg durch die Latte des MSV-Tores traf.

Freiburgerinnen erhöhen den Druck

In der zweiten Halbzeit tat Freiburg mehr für das Spiel und erhöhte allmählich den Druck. In der 73. Minute fiel dann das am Ende entscheidende Tor: Nach einem Schuss der Freiburgerin Giovanna Hoffmann prallte der Ball von der Latte an die Hand von Duisburgs Torhüterin Ena Mahmutovic und von dort ins Tor.

Duisburg gab danach nicht auf - und schaffte doch noch den Ausgleich: In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Antonia Halverkamps durch ein Traumtor das 2:2: Sie schoss den Ball aus rund 40 Metern über SCF-Torhüterin Julia Kassen hinweg ins Netz. Halverkamps war unter der Woche krank gewesen und erst kurzfristig fit geworden für die Partie.

Es blieb beim 2:2. Nach dem ersten Punktgewinn der Saison belegt der MSV den zehnten Tabellenplatz.

MSV muss nun nach Köln

Für die Duisburgerinnen geht es am Samstag mit einem NRW-Derby weiter. Anpfiff für die Partie beim 1. FC Köln ist um 12 Uhr.