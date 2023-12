WDR-Sport Fortuna Köln holt Drei-Tore-Rückstand im Stadtduell auf Stand: 01.12.2023 17:53 Uhr

Fortuna Köln hat Stadtrivale 1. FC Köln II auf Distanz gehalten. Im Stadtduell am 18. Spieltag der Regionalliga West holten die Fortunen einen Drei-Tore-Rückstand auf.

Beide Teams trennten sich am Freitagabend im Kölner Franz-Kremer-Stadion 3:3 (3:0). Die Fortuna bleibt damit vorerst Tabellenzweiter mit sechs Punkten Rüclstand auf Spitzenreiter 1. FC Bocholt. Der 1. FC Köln II hat es dagegen verpasst, an der Fortuna vorbeizuziehen, springt in der Tabelle aber vorrübergehend auf Rang drei, einen Punkt hinter der Fortuna.

Die FC-Reserve erwischte einen Traumstart und ging bereitsnach zehn Sekunden durch Jean-Marie Nadjombe in Führung. Damion Downs legte in der 36. Minute per Strafstoß nach. Nur zwei Minuten später traf Justin Diehl zum 3:0.

Doch die Fortuna schlug zurück. Nach 68 Minuten traf zunächst Danny Breitfelder zum Anschluss. Anschließend ging es hin und her. Downs verpasste, nach einem Konter auf 4:1 für den FC zu stellen. Und das sollte sich rächen. In der 87. Minute war es wieder Breitfelder, der auf 2:3 aus Fortuna-Sicht stellte. Und damit nicht genug: Arnold Budmbu traf in der Nachspielzeit mit einer Kopfball-Bogenlampe nach einem Freistoß noch zum 3:3 (90.+1).

Mehrere Spiele abgesagt

Am Samstag trifft dann der Wuppertaler SV im Topspiel auf Alemannia Aachen. Die Spiele von Fortuna Düsseldorf II gegen den FC Wegberg-Beeck, FC Gütersloh gegen den SC Paderborn II, SV Lippstadt gegen Velbert und Rot-Weiß Ahlen gegen SV Rödinghausen sind witterungsbedingt abgesagt worden.