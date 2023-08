EM-Start Gladbacher Hockeypark als gutes Omen für den Titel Stand: 16.08.2023 19:42 Uhr

Am Freitag (18.08.23) startet im Mönchengladbacher Hockeypark die EM der Männer und Frauen. Im größten Hockey-Stadion Europas werden während des zehntägigen Turniers neben Spitzensport auch Konzerte zu sehen sein.

Wenn am Freitag (18.08.2023) die Feldhockey-Europameisterschaft im Hockeypark Mönchengladbach startet, haben viele deutsche Nationalspielerinnen und -spieler eine angenehm kurze Anreise. In den beiden 18-köpfigen Kadern spielen unter den Frauen vier Spielerinnen für Düsseldorf oder Köln. Die Dominanz der NRW-Vereine aus Köln, Mülheim und Krefeld ist bei den Männern sogar noch größer. Die DHB-Herren zählen elf Akteure, die für einen dieser Klubs spielen.

Doch dass viele aus dem Weltklasse-Hockey in NRW zu Hause sind, ist alleine kein Grund dafür, dass der Hockeypark in Mönchengladbach die Herzkammer des deutschen Hockeysports ist. Schließlich spielt der ortsansässige Klub, der Gladbacher HTC, erst in der kommenden Saison nach neun Jahren überhaupt wieder erstklassig. Derweil gibt es auch im Norden mit den Hamburger Vereinen einen echten Hockey-Hotspot.

"Holtgrewe: "Die hohen Tribünen sind etwas Besonderes"

Nina Holtgrewe weiß jedenfalls um die konkreten Vorteile, die für Mönchengladbach als Austragungsort der EuroHockey 2023 sprechen. Denn sie sitzt als Event-Direktorin des DHB direkt im Verwaltungsgebäude des Hockeyparks an ihrem Schreibtisch. Der Verband nutzt die Räumlichkeiten seit dem Umzug 2006 von Hürth nach Gladbach als Geschäftsstelle - "ein herausragender Arbeitsplatz", so Holtgrewe.

"Das Stadion ist wieder ganz in blau getaucht. Es laufen noch die letzten Vorbereitungen. Aussteller reisen an und beziehen ihre Plätze, und wir haben gerade sehr viele Shuttle-Fahrten zwischen dem Düsseldorfer Flughafen und Mönchengladbach", sagte Holtgrewe im Gespräch mit dem WDR. Man sei gut aufgestellt und organisiert, sodass bisher kein großer Stress aufgekommen sei.

2006 wurde Deutschland Weltmeister in Gladbach.

Die EM ist das erste Feldhockey-Großereignis in Deutschland seit zwölf Jahren und das dritte im Gladbacher Hockeypark. Dieser liegt in direkter Nähe zum Borussia-Park der Fußballler, fasst 9.500 Zuschauer und ist das größte Hockey-Stadion Europas. Der Austragungsort ist ein gutes Omen: 2006 wurden die DHB-Männer hier Weltmeister, 2011 Europameister. "Wir hatten schon länger kein großes Hockey-Event mehr im Park. Aber es ist ein Autragungsort mit großer Stimmung", sagte Holtgrewe. "Jeder, der hier reinkommt und die hohen Tribünen sieht - das ist schon was Besonderes".

Kombination aus Sport und Konzerten

Damit die Stimmung noch besser wird, gibt es während der EM auch diverse Konzerte im "Sparkassenpark" im Rahmen der EM zu sehen - so tritt etwa der bekannte Musiker Clueso zum Auftaktspiel der Frauen am Freitag auf der speziell konzipierten Bühne auf. "Wir verbinden Hockey mit Musik und wollen den Hockeysport noch einmal in ein anderes Licht rücken. Konzerte in dieser Größenordnung hat es in diesem Rahmen bisher nicht gegeben - das ist ein Meilenstein", so Holtgrewe.

Man habe die Konzerte mit Bedacht und Blick auf den Spielplan gewählt. So trete etwa am Montag im Rahmen des Klassikers Deutschland gegen die Niederlande die niederländische Hermes House Band auf. "Wir hoffen so noch einmal auf ein Plus an Stimmung", sagte Holtgrewe. Beim ersten großen Hockey-Event im Park, der WM 2006, kamen während des Turniers etwa 100.000 Zuschauer.

Frauen starten am Freitag gegen Irland

Die Damen-Vorrunde beginnt an diesem Freitag mit der Auftaktpartie England gegen Irland (17 Uhr), um 19.30 Uhr starten die deutschen Frauen gegen Schottland ins Turnier. Die Männer-Gruppenspiele folgen ab Samstag, Deutschland trifft zunächst auf Wales (18.00 Uhr).

Die Halbfinals werden am 24./25. August ausgetragen. Das Frauen-Finale und das Spiel um Platz drei sind für den 26. August terminiert, die Herren kämpfen am 27. August um die Podestplätze. Insgesamt werden an den zehn Turniertagen 40 Partien bestritten.