WDR-Sport Düsseldorf gegen Schalke - wer nutzt seinen Lauf? Stand: 13.12.2024 08:14 Uhr

Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 haben zuletzt überzeugt. Im direkten Duell dürfen sich beide eigentlich keinen Rückschlag erlauben.

Als der FC Schalke 04 am vergangenen Freitagabend mit 4:2 beim SC Paderborn gewonnen hatte, war die Erleichterung bei den Königsblauen enorm. Endlich hatte man mal ein Ausrufezeichen in der bislang so rumpelig verlaufenen Zweitligasaison gesetzt.

Der unerwartete Sieg beim Tabellenführer brachte Schalke nicht nur drei wichtige Zähler in der Kellerregion der Tabelle. Das Team von Trainer Kees van Wonderen konnte endlich auch mal etwas für das arg angeschlagene Selbstbewusstsein tun.

Wichtiger Sieg für van Wonderen

Der Sieg kam gerade recht vor den letzten beiden Spielen der Winterpause. Bevor es zum Abschluss kurz vor Weihnachten nach Elversberg geht, empfangen die Schalke an diesem Samstag (14.12.2024) vor sicherlich euphorischer Kulisse in der heimischen Arena Fortuna Düsseldorf.

Ein wichtiges Match für alle, aber ganz besonders für Trainer van Wonderen, den viele nach der Pleitenserie schon wieder auf der Abgangsliste gesehen hatten. In Paderborn aber zeigte sich das Team intakt und glänzend auf den Gegner eingestellt - so etwas wollen die Fans nun auch daheim sehen.

Hoffnungsträger Amin Younes

Dass es im Offensivspiel nun endlich etwas besser funktioniert, hängt dabei viel mit Amin Younes zusammen. Der 31-Jährige kann nach überstandenen Blessuren offenbar nun zeigen, was in ihm steckt. Der Edeltechniker scheint genügend Power entwickeln zu können, um seine hervorragenden spielerischen Möglichkeiten gewinnbringend fürs Team einzubringen.

Younes' Dribblings haben im Zweitligafußball Seltenheitswert. Sein gutes Auge und Spielverständnis sind bei beinahe jeder Offensivaktion der Schalker im Moment der Schlüssel. Trainer van Wonderen hat vor der Düsseldorf-Partie betont, dass er "Schritte in die richtige Richtung" sieht. Er und seine Mannschaft seien dabei, das "nötige Fundament" weiter zu festigen.

Respekt bei Fortuna Düsselorf

Die neue Schalker Kraft lässt auch die Konkurrenz mit leichten Fragezeichen zurück. "Das Spiel in Paderborn ist die Messlatte für das, was wir auf Schalke erwarten. Wir werden uns sehr anstrengen müssen, diese Schalker Mannschaft zu kontrollieren. Sie haben gezeigt, wie gut sie sind - als Team und Einzelspieler. Da kommt etwas auf uns zu. Es ist nicht mehr das Schalke von vor zehn Wochen, sondern ein neues Schalke", sagte Daniel Thioune, Trainer von Fortuna Düsseldorf, in dieser Woche.

Kurz vor Ende der Hinrunde liegt die Fortuna im Rennen um die vordersten Ränge auf einem aussichtsreichen fünften Platz. Nur ein Zähler trennt sie von einem der begehrten Ränge. Dass dies so ist, hat die Thioune-Elf vor allem dem starken Saisonstart zu verdanken. Von den erst sieben Begegnungen gewann sie fünf und trennte sich dazu zweimal unentschieden. Erst am 8. Spieltag setzte es eine Niederlage: Gegen den Hamburger SV unterlag Düsseldorf zu Hause mit 0:3.

Knotenplatzer gegen Braunschweig

Im Anschluss gewann die Fortuna zwar noch beim Schlusslicht SSV Jahn Regensburg (3:0), in der Folge aber blieben sie fünf Spiele am Stück sieglos. Bis am vergangenen Wochenende der Knoten platzte und die Rheinländer ihren Frust beim 5:0-Heimsieg über Eintracht Braunschweig entluden.

Mittelfeldspieler Marcel Sobottka sagte danach: "Es war für uns alle wichtig zu sehen, dass es funktionieren kann, denn die letzten Wochen waren schon anstrengend für den Kopf. Das war heute von allen auf dem Platz eine richtig gute Leistung."

Neue Alternative für's Mittelfeld

Froh sind sie bei der Fortuna darüber, dass der niederländische Sommer-Zugang Myron van Brederode offensichtlich allmählich in Fahrt kommt. Der Linksfuß, der aus Alkmaar nach Düsseldorf kam, zeigte zuletzt deutlichen Aufwärtstrend und entwickelt sich zunehmend zu einer Alternative für die beiden Fortuna-10er Shinta Appelkamp und Isak Johennasson.

Die Fortuna sollte sich - will man die gute Ausgangsposition nicht verspielen - in den beiden letzten Spielen vor der Winterpause ebenfalls keinen Schnitzer m,ehr erlauben. Nach dem Auftritt auf Schalke empfängt man am letzten Spieltag vor der Pause den spielstarken 1. FC Magdeburg. Beides sind sicherlich machbare Aufgaben - aber nur, wenn Fortuna die zuletzt richtig gute Leistung wiederholen kann.