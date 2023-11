WDR-Sport Dortmunds Bynoe-Gittens - auf Sanchos Spuren beim BVB Stand: 30.11.2023 12:36 Uhr

BVB-Talent Jamie Bynoe-Gittens wurde früh von Verletzungssorgen geplagt. Nun ist er fit - und weckt bei Borussia Dortmund Erinnerungen an Jadon Sancho. Gegen Leverkusen könnte Bynoe-Gittens die nächste Startelf-Chance kriegen.

Von Julian Tilders

In der Mathematik ist ein Faktor eine Größe, die mit einer anderen multipliziert wird. Bei Borussia Dortmund ist Jamie Bynoe-Gittens zwar selbst im wörtlichen Sinne noch keine Größe, aber seine Fähigkeiten haben im aus vielen Größen bestehenden Dortmunder Kader bereits einen Einfluss.

So wurde der 19-jährige Brite nach seinem Champions-League-Startelfdebüt beim 3:1-Sieg des BVB in Mailand durch Sportdirektor Sebastian Kehl als echter Faktor im Dortmunder Spiel geadelt: "Bynoe-Gittens kann für uns den Unterschied machen." Er holte den Foulelfmeter raus, den Marco Reus zur Führung nutzte, später traf er selbst per Direktabnahme zum 2:1.

Erst zwei Liga- Startelfeinsätze für Bynoe-Gittens

Ein Szenario, dass sich aus Sicht des BVB gegen Bayer 04 Leverkusen im Bundesliga-Spitzenspiel (Sonntag, 17.30 Uhr) gut und gerne wiederholen dürfte.

Schon vor dem Sieg über Mailand hatte sich der Youngster in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach erstmals als Torschütze und Assistgeber bewiesen, nun gelang ihm das auch in der Köngisklasse. Bislang bekam Bynoe-Gittens von Trainer Edin Terzic in dieser Bundesliga-Saison einen Kurzeinsatz, einmal eine Halbzeit und erst zweimal jeweils eine gute Stunde Spielzeit von Anfang an.

Mittelstürmer Füllkrug traut Bynoe-Gittens viel zu

Womöglich wird er in Leverkusen zum dritten Mal in der Startelf stehen. Gegen den offensiv ausgerichteten Jeremie Frimpong müsste er auf der linken Seite auch defensiv ordentlich ackern. Doch Schnelligkeit, Wendigkeit und die neuerliche Abschlussstärke von Bynoe-Gittens kann der BVB gegen den Tabellenführer grundsätzlich gebrauchen.

So sieht das auch Niclas Füllkrug. Der Mittelstürmer sagte "Prime Video" nach der Königsklassen-Gala von Bynoe-Gittens: "Er hat noch ein bisschen Luft nach oben in der Entscheidungsfindung, aber er macht's sehr gut, ist immer gefährlich. Wir wissen, wenn er ein Eins-gegen-eins hat, dass wir ihn nicht unterstützen müssen. Wir lassen ihn, geben ihm den Raum und lassen ihn seine Stärken ausspielen."

Erinnerungen an Sancho werden geweckt

Diese Beschreibung erinnert an einen anderen englischen Jungstar, der beim BVB einst aufblühte: Jadon Sancho. Bevor er für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United ging, wo Sancho es sich im Sommer mit Trainer Erik ten Hag verscherzte und seitdem suspendiert ist, schaffte er in Dortmund (2017 bis 2021) den Durchbruch. Sancho steuerte für den BVB in 137 Pflichtspielen 50 Tore und 64 Assists bei.

Sancho und Bynoe-Gittens bekleiden nicht nur dieselbe Positon auf dem linken Flügel, sie wurden auch beide in der Nachwuchsabteilung von Manchester City ausgebildet. Und kennen sich ziemlich gut, Bynoe-Gittens bezeichnete den viereinhalb Jahre älteren Sancho schon mal als großen Bruder.

Und dass beide einen ähnlichen Karriereweg über den BVB als Top-Adresse für vielversprechende Talente einschlugen, kommt nicht von ungefähr. Sancho und Bynoe-Gittens haben denselben Berater, den Nigerianer Emeka Obasi.

Die Schulter: Bynoe-Gittens' Problemzone

Wobei es doch Unterschiede gibt: Während etwa Sancho bei Dortmund bis auf einige Bänder- und Muskelblessuren weitgehend von ernsteren Verletzungen verschont blieb, sammelte Bynoe-Gittens seit seinem endgültigen Aufstieg in den BVB-Profikader im Sommer 2022 schon fast doppelt so viele Ausfalltage wie Sancho in seinen vier Dortmunder Jahren.

Immer wieder ein Problem: die Schulter. Sie war schon viermal, auch bereits in der Jugend, der Grund für Zeit im Lazarett. Ein Bänderriss im Sprunggelenk hat Bynoe-Gittens ebenfalls schon mal in der U19 lange außer Gefecht gesetzt.

Trainer Terzic ließ durchblicken, dass Bynoe-Gittens' Belastungslevel sorgfältig gewählt werden muss: "Zuletzt hatte er immer wieder Krämpfe und war am Tag nach dem Spiel sehr erschöpft. Jetzt hat er sich aber eine Basis erarbeitet." Eine Basis, mit der Bynoe-Gittens dem BVB auch gegen Leverkusen weiterhelfen könnte.