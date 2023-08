Gegen Absteiger Ingolstadt Doppelpacker Batmaz führt Münster zum Sieg Stand: 22.08.2023 20:59 Uhr

Dank Joker Malik Batmaz hat Preußen Münster den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga eingefahren und den FC Ingolstadt nach Rückstand bezwungen.

Am Dienstagabend (22.08.2023) setzte sich der SC Preußen Münster nach einer leidenschaftlichen Leistung mit 3:1 (0:1) gegen den FC Ingolstadt durch.

Mann des Tages war Malik Batmaz. Der türkische Stürmer (23 Jahre) kam erst zur Stundenmarke in die Partie und erzielte die ersten beiden Tore der Preußen in dieser Saison (61., 88.). Zuvor hatte Jannik Mause den FCI in Front gebracht (17.). Andrew Wooten setzte den Schlusspunkt mit dem dritten Münsteraner Treffer (90.+4).

Preußen Münster dominant, aber nicht effektiv

Münster begann ambitioniert, zeigte sich in den ersten Minuten äußerst ballsicher und kontrollierte das Geschehen. Von Verunsicherung nach der herben Derby-Pleite gegen Bielefeld (0:4) war nichts zu spüren. Auch die Fans machten Lärm und unterstützten die Preußen lautstark von den Rängen. Allerdings ging Münster die Zielstrebigkeit im Angriffsdrittel ab, lediglich ein direkter Freistoß von Alexander Hahn (4.) brachte Gefahr.

Die Gäste benötigten hingegen vor dem Tor keine Zeit, um heißzulaufen. Gleich bei der ersten Möglichkeit für Ingolstadt lauerte Mause nach einem Eckball am langen Pfosten und schob eiskalt ein.

Die "Adlerträger" ließen sich in der Folge nicht entmutigen, aber selbst gute Chancen liegen. Joel Grodowski scheiterte an "Schanzer"-Torwart Marius Funk (26.), ebenso Sebastian Mrowca aus der Distanz (28.). Bis zur Pause rannte Münster vergeblich an.

Joker Batmaz erlöst Münster von Torlosigkeit

Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff bekamen die Hausherren dann einen Strafstoß zugesprochen, weil Shaibou Oubeyapwa im Strafraum von Leon Guwara zu Fall gebracht worden war. Gerrit Wegkamp, der in der Aufstiegssaison 22 Tore erzielt hatte, verschoss diesen Elfmeter allerdings, Funk ahnte die Ecke.

Mit aller Gewalt machten die Westfalen aber weiter Dampf. Und so war es dann doch folgerichtig, dass Münster den Ausgleich erzwang. Joker Malik Batmaz brauchte nach seiner Hereinnahme für Wegkamp nur zwei Minuten, um Münster mit dem ersten Tor in dieser Saison der 3. Liga offiziell anzumelden. Rico Preißinger hatte Batmaz vor seinem schönen Schlenzer in den Winkel bedient.

Schlussphase: Preußen belohnt sich doch noch

Michael Köllner, Coach der Ingolstädter, reagierte und brachte mit Felix Keidel und Donald Nduka zwei defensive Spieler in die Partie. Durch diese Veränderung nahm der FCI Münster durchaus erfolgreich den Wind aus den Segeln, das Tempo ließ merklich nach.

Doch dann brillierte Thorben Deters nochmal mit einem Dribbling, setzte Batmaz in Szene - und der traf aus kurzer Distanz. Wooten, der für Joel Grodowski gekommen war (82.), sorgte nach einem perfekt vorgetragenen Konter für die Entscheidung.

Highlight-Duell mit Rot-Weiss Essen steht an

Am 4. Spieltag steht für den SC Preußen Münster ein echtes Highlight-Spiel an. Und zwar gegen einen ehemaligen Regionalliga-Konkurrenten. An der Hafenstraße muss Münster bei Rot-Weiss Essen bestehen (Sonntag, 19.30 Uhr).