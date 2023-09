Erster Treffer für den BVB Die Lücke ist wieder da: Füllkrug trifft und grinst Stand: 30.09.2023 11:09 Uhr

Obwohl Borussia Dortmund wieder nicht überzeugen konnte, hat der Vizemeister den dritten Sieg in Folge geholt - auch dank Niclas Füllkrug.

Die berühmteste Zahnlücke der Fußballnation kam immer wieder zum Vorschein. Das breite Grinsen wich Niclas Füllkrug am Freitag (30.09.2023) nach dem Sieg gegen Hoffenheim einfach nicht aus dem Gesicht, als er immer wieder die Bedeutung seines ersten Treffers im Trikot von Borussia Dortmund für sich selbst und den Vizemeister erklären musste.

Füllkrug: "Spielerisch noch nicht das Gelbe vom Ei"

"Das ist ein Ergebnis, das uns stärkt - auch wenn es spielerisch noch nicht das Gelbe vom Ei war", sagte der Nationalstürmer im Anschluss an das glückliche 3:1 (2:1) bei der TSG Hoffenheim, das er unter den Augen des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann mit seinem Tor eingeleitet hatte (18.): "Es ist doch positiv, wenn du noch Luft nach oben hast und trotzdem oben stehst."

Tatsächlich stand der BVB nach dem Sieg mit zehn Mann immerhin für eine Nacht an der Bundesliga-Spitze. Neben Füllkrug trafen Marco Reus (45.+3) und Ryerson (90.+5) für die in der Liga seit 14 Partien ungeschlagenen Dortmunder, bei denen Außenverteidiger Rami Bensebaini eine völlig unnötige Gelb-Rote Karte sah (71.).

Hoffenheim vergibt seine Chancen

Die Hoffenheimer ließen vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena zahlreiche Chancen liegen, scheiterten mehrfach am früheren TSG-Torwart Gregor Kobel und kassierten nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Daran änderte auch das Tor von Andrej Kramaric per Foulelfmeter (25.) nichts.

Doch obwohl der Dreier für den erneut nicht restlos überzeugenden BVB schmeichelhaft war, hofft Füllkrug auf eine Signalwirkung. "Der Sieg wird uns sehr viel Selbstvertrauen geben. Solche Hindernisse muss man meistern, wenn man oben dabei sein will", sagte der 30-Jährige: "Wir müssen in einen kleinen Flow kommen, das geht über Ergebnisse. Dann werden wir auch schnell einen guten und gepflegten Ball sehen."

Terzic: "Hoffentlich der Kickstart für Niclas"

Daran will Füllkrug emsig mitarbeiten. "Ich hatte keinen leichten Start beim BVB, ich hatte mit ein paar Problemen zu kämpfen", sagte der nach seinem Wechsel von Werder Bremen zunächst verletzte Angreifer: "Ich bin noch lange nicht bei 100 Prozent. Wenn ich soweit bin, kann ich auch spielerisch weiterhelfen."

Davon geht auch Edin Terzic aus. "Wir hoffen, dass dies der Kickstart für Niclas war, um noch wichtiger für uns zu werden", sagte der BVB-Coach nach dem "sehr wichtigen Sieg", den er aber nicht schönreden wollte.

BVB nun in der Champions League gegen Mailand

"Es fühlt sich holprig und schräg an. Es ist unsere Verantwortung, dass die Leute wieder begeisternden Fußball von uns sehen", sagte Terzic: "Aber wir haben eine Entwicklung gesehen, die uns gefällt. Und manchmal isst man Sachen, die nicht so lecker sind - aber sie machen satt."

Einen hungrigen BVB will Sebastian Kehl am Mittwoch in der Königsklasse gegen den AC Mailand sehen. "Es war sehr leidenschaftlich und sehr emotional. Das zeigt, dass die Truppe lebt", sagte der Sportdirektor: "Gegen Mailand müssen wir aber eine Schippe drauflegen, denn in der Champions League sollte man seine Heimspiele gewinnen." Dann wäre sicher auch wieder die Lücke zu sehen.