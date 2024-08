WDR-Sport DFB-Pokal der Frauen: Bochum und Gladbach mit klaren Siegen, Gütersloh verliert Krimi Stand: 20.08.2024 21:31 Uhr

Die beiden Zweitligisten Borussia Mönchengladbach und VfL Bochum sind mühelos in die 2. Runde des DFB-Pokalwettbewerbs der Frauen eingezogen. Am Dienstag verlor Gütersloh gegen Union Berlin.

Neben Bochum und Mönchengladbach waren auch die beiden Regionalligistien aus NRW, Arminia Bielefeld und Fortuna Köln, waren in ihren Auftaktspielen erfolgreich.

Gütersloh verliert im Elfmeterschießen

Der FSV Gütersloh unterlag am Dienstagabend im Duell der beiden Zweitligisten Union Berlin im Elfmeterschießen. Marie Schröder hatte Gütersloh kurz vor der Pause in Führung gebracht (45.). Nach einer knappen Stunde glichen die Gäste aus Berlin durch Athanasia Moraitou aus (57.). Berlin drehte nach einem Treffer von Eleni Markou (84.) das Spiel, das letzte Wort in der regulären Spielzeit gehörte jedoch den Gastgebern. Lilly Stojan sorgte für den späten Ausgleich (89.). In der Verlängerung riskierten beide Teams nicht mehr alles - die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen. Dort behielten dann die Zweitliga-Aufsteigerinnen die Nerven und verwandelten alle vier Elfmeter sicher. Bei Gütersloh verschossen Stojan und Chiara Tappe ihren Elfmeter.

Gladbachs Frauen siegen in Leipzig

Keine Probleme hatte Borussia Mönchengladbach beim Sachsen-Landesligist SV Eintracht Leipzig-Süd. Die Gladbacherinnen siegten dank der Tore von Flaka Aslanaj (13., 39.) sowie Carolin Corres (36., 45.) und Suus van der Drift (46.) mit 5:0 (4:0). Schon zur Pause war eine Vorentscheidung zugunsten des Zweitligisten gefallen.

Hansa Rostock gegen VfL Bochum chancenlos

Kantersieg in der 1. Pokalrunde für den VfL Bochum: Die VfLerinnen setzten sich bei Regionalligist FC Hansa Rostock klar mit 10:0(4:0) durch. Alina Angerer (22., 24., 55.), Lilian Huber (26., 33.), Nina Lange (63., 67., 80.) und Anna-Luisa Figueira Marques (82., 87.) waren für die Bochumerinnen im Rostocker Volksstadion erfolgreich.

Arminia gewinnt bei St. Pauli

Die Reise in den hohen Norden hat sich für Arminia Bielefelds Frauen gelohnt. Im Duell zweier Regionalligisten behielt das Team aus Ostwestfalen die Oberhand. Arminia gewann in der Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona mit 2:0 (1:0).

Fortuna Köln siegt im Regionalliga-Duell

Bereits am Samstag (17.08.2024) gewann Frauen-Regionalligist Fortuna Köln gegen den TuS Issel aus der Regionalliga Südwest mit 3:1 (2:1) und steht somit ebenfalls in der 2. Runde. Nach der Isseler Führung drehte Vivien Schwing (28., 37.) mit ihrem Doppelpack die Partie. Selma Fohrer machte mit dem 3:1 (90.) den Deckel drauf.

Auslosung 2. Runde in Gütersloh

Die 1. Runde wird am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) mit der Partie FSV Gütersloh gegen 1. FC Union Berlin abgeschlossen. Unmittelbar nach Schlusspfiff in Gütersloh wird die 2. Runde ausgelost, die zwischen dem 7. und 11. September ausgespielt wird.