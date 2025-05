17 Paraden beim Sieg gegen Bietigheim Torhüter Kastelic sichert Lemgo Lippe einen deutlichen Sieg Stand: 19.05.2025 16:33 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat am Montagabend einen deutlichen Heimsieg gegen die SG Bietigheim eingefahren. Überragender Akteur war Torwart Urh Kastelic.

Der Slowene führte sein Team mit 17 Paraden auf die Erfolgsstraße. Lemgo gewann vor heimischem Publikum deutlich mit 33:21 (15:8).

"Kastelic hat uns echt viele Dinger weggenommen", sagte Bietigheims Keeper Fredrik Genz nach dem Spiel im Interview bei "Dyn". "Heute ist meine Tochter zum ersten Mal zum Spiel gekommen, deswegen war ich extra motiviert", sagte Kastelic.

Lemgo setzt sich in oberer Tabellenhälfte fest

Mit dem Sieg sicherte Lemgo in der Tabelle den achten Platz und bleibt damit knapp vor dem VfL Gummersbach, der am Mittwoch sein Nachholspiel des 12. Spieltags bei den Rhein-Neckar Löwen bestreitet.

In Lemgo hielt Aufsteiger Bietigheim in den ersten Minuten gut mit. Nach dem Treffer von Jarnes Faust nach 13 Minuten setzte sich das Team von Florian Kehrmann erstmalig mit zwei Toren Vorsprung ab.

Lemgo zieht in den letzten Minuten endgültig davon

Schon früh sorgte Kastelic für die ersten Highlights und hielt seinen Kasten zwischenzeitlich für knapp sieben Minuten sauber. Lemgo baute in dieser Phase den Vorsprung auf 12:6 aus. Bis zur Pause ließ der TBV nur acht Gegntore zu.

Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Gäste ihre beste Phase - kamen bis zur 40. Minute auf vier Tore heran. Der TBV zeigte jedoch eine Reaktion und baute den Abstand vor allem dank einer geschlossenen Leistung in der Offensive und dank eines starken Rückhalts im Tor wieder aus. Nach dem Treffer von Hendrik Wagner und vier Toren in Serie stellte der TBV erstmalig eine zweistellige Führung her (29:19).

Am Ende wurde es sehr deutlich, auch weil Bietigheim in der Defensive einbrach. In den letzten 20 Minuten erzielte Lemgo 13 Treffer, Bietigheim fünf.

Für den TBV Lemgo Lippe geht es am Mittwoch (28.05.2025, 19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar weiter.