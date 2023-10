WDR-Sport DFB-Pokal: 2. Runde ausgelost - Viktoria Köln gegen Frankfurt Stand: 01.10.2023 19:37 Uhr

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Viktoria Köln auf den Erstligisten Eintracht Frankfurt. Arminia Bielefeld empfängt den Hamburger SV, Schalke 04 muss zum FC St. Pauli. Diese und weitere Paarungen ergab die Auslosung in der Sportschau am Sonntagabend.

Alle Paarungen mit NRW-Beteiligung im Überblick

Borussia Dortmund (BL) - TSG 1899 Hoffenheim (BL)

SV Sandhausen (3. Liga) - Bayer Leverkusen (BL)

Borussia Mönchengladbach (BL) - 1. FC Heidenheim (BL)

1. FC Kaiserslautern (3. Liga) - 1. FC Köln (BL)

SC Freiburg (BL) - SC Paderborn 07 (2. BL)

FC St. Pauli (2. BL) - FC Schalke 04 (2. BL)

SpVgg Unterhaching (3. Liga) - Fortuna Düsseldorf (2. BL)

Arminia Bielefeld (3. Liga) - Hamburger SV (2. BL)

Viktoria Köln (3. Liga) - Eintracht Frankfurt (BL)

Die Spiele der zweiten Pokalrunde werden am 31. Oktober und 1. November ausgetragen.

Als erstes Los des Abends wurde Viktoria Köln gezogen. Der Drittligist empfängt in der zweiten DFB-Pokalrunde den Erstligisten Eintracht Frankfurt. "Wir sind der Underdog, wir genießen das Spiel und dann schauen wir, was dabei rauskommt", freute sich Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria, in der Sportschau über das Los.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss beim Drittligisten SpVgg Unterhaching antreten. "Wir rechnen uns kleine Chancen aus", sagte der Unterhachinger Spieler Markus Schwabl.

Vier NRW-Klubs im DFB-Pokal nicht mehr dabei

Vier Mannschaften aus NRW waren in der ersten Pokalrunde ausgeschieden: Der Erstligist VfL Bochum verlor im Elfmeterschießen beim Drittligisten Arminia Bielefeld. Drittligist RW Essen scheiterte nach Verlängerung am Zweitligisten Hamburger SV, und der Oberligist FC Gütersloh am Erstligisten Werder Bremen. Drittligist Preußen Münster war zuletzt gegen den Rekord-Pokalsieger Bayern München chancenlos und verlor sein Heimspiel mit 0:4 (0:3).