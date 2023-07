Großer Preis von Aachen Deutsche Springreiter um Ehning triumphieren beim CHIO Stand: 02.07.2023 17:50 Uhr

Der deutsche Meister Marcus Ehning hat zum Abschluss des CHIO zum dritten Mal den Großen Preis von Aachen im Springreiten gewonnen.

Er setzte sich am Sonntag (02.07.2023) mit Hengst Stargold in einem dramatischen Stechen durch. In der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Prüfung zeigten der Reiter aus Borken und sein Pferd den schnellsten fehlerfreien Ritt und verdrängten Daniel Deußer und Killer Queen auf den zweiten Platz.

Nur Ehning und Deußer im Stechen fehlerfrei

Als drittes deutsches Reiterpaar erreichten Philipp Weishaupt (Riesenbeck) und Zineday das Stechen, sie leisteten sich einen Abwurf. Ehning und Deußer machten als einzige keine Fehler, der Sieger war letztlich 0,61 Sekunden schneller.

Für den 49-jährigen Ehning war es nach 2006 und 2018 der dritte Sieg in dem prestigeträchtigen Springen.

Vorjahressieger Nieberg nur Neunter

Vorjahressieger Gerrit Nieberg scheiterte am Stechen. Der 28-Jährige aus Sendenhorst hatte nach dem ersten Umlauf in Führung gelegen, kassierte mit Ben aber einen Abwurf in der zweiten Runde und wurde Neunter.

Noch ärgerlicher war das Aus für McLain Ward. Der US-Amerikaner hätte mit Platz eins ein Rekord-Preisgeld kassiert, da er als Sieger von Genf und in s‘-Hertogenbosch zusätzlich eine Grand-Slam-Prämie von einer Million Euro erhalten hätte. Doch schnell kassierte der 47-Jährige acht Strafpunkte mit Azur - und gab auf.