WDR-Sport DEL: Köln überrollt auch Meister München, DEG verliert wieder Stand: 22.09.2023 19:38 Uhr

Die Kölner Haie haben auch ihr drittes Saisonspiel in der DEL deutlich gewonnen, am Freitag (22.09.2023) gab es einen Sieg beim amtierenden Meister EHC München. Derweil kassierte die Düsseldorfer EG in Nürnberg die dritte Niederlage.

Wie in München (2:4) und gegen die Eisbären Berlin (2:3) hielt die DEG zwar auch bei den ICE Tigers gut mit, unterlag am Ende aber doch erneut mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Victor Svensson erzielte den einzigen Düsseldorfer Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich (31.).

Trotz einer zweimaligen Führung verloren auch die Iserlohn Roosters. Die Adler Mannheim gewannen durch vier Tore im Schlussdrittel mit 4:2 (0:0, 0:1, 4:1), nachdem Tyler Boland (22.) und Balazs Sebok (45.) die Gäste jeweils auf die Siegerspur gebracht hatten. Für Iserlohn war es die zweite Niederlage nach dem 2:7 am vergangenen Spieltag gegen die Schwenninger Wild Wings.

KEC mit herausragender Bilanz

Ihren beeindruckenden Lauf fortsetzen konnten dagegen die Haie. Angeführt von Doppeltorschütze Alexandre Grenier gewann Köln in München deutlich mit 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) und hat damit nach drei Spielen bereits drei Siege mit einem Torverhältnis von 14:4 auf dem Konto. Der als Geheimfavorit gehandelte KEC führt dadurch zu diesem frühen Zeitpunkt die Tabelle in der DEL an.

Grenier (34.) glich die Münchner Führung durch Ben Street (24.) aus und sorgte damit für eine Initialzündung für sein Team, das den Gegner im Anschluss geradezu überrannte. Andreas Thuresson (38.), wieder Grenier (44.), Maximilian Kammerer (47.) und Brady Austin (55.) sorgten gegen den amtierenden Meister für klare Verhältnisse.