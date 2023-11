Auf Erfolgskurs Cheftrainer Letsch verlängert beim VfL Bochum Stand: 30.11.2023 12:31 Uhr

Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum und Cheftrainer Thomas Letsch haben sich auf eine längere Zusammenarbeit geeinigt.

Wie der Revierklub am Donnerstag (30.11.2023) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 55-Jährigen bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Letsch arbeitet seit September 2022 an der Castroper Straße und konnte den Verein in der vergangenen Saison auf Rang 14 führen.

Sportchef Fabian will "Kontinuität" - auch auf Trainerposition

"Kontinuität in der Entwicklung wird durch Kontinuität auf den entscheidenden Positionen begünstigt. Thomas Letsch hat unser Team in einer überaus schwierigen Lage übernommen und es zum Klassenerhalt geführt", wurde Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian in der Mitteilung zitiert. "Thomas hat die Bochumer Gemeinschaft kennen und schätzen gelernt und sich durch erfolgreiche Arbeit ihren Respekt erworben."

Der Trainer selbst betonte, Zusammenhalt und harte Arbeit zeichne den VfL aus: "Das wird auch in Zukunft die Grundlage für unser großes Ziel Klassenerhalt sein." Derzeit steht Letsch mit Bochum auf Rang 14 (zehn Punkte), der VfL ist seit vier Partien ungeschlagen.