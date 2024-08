Bittere Pleite für Alemannia Chancenwucher und Torwartfehler: Aachen unterliegt Aue unglücklich Stand: 31.08.2024 15:56 Uhr

Alemannia Aachen war über weite Strecken gegen Erzgebirge Aue die bessere Mannschaft, stand sich am Ende jedoch selbst im Weg und musste am 4. Drittliga-Spieltag eine bittere Pleite hinnehmen.

Die Alemannia verlor am Samstag im eigenen Stadion gegen Aue mit 1:2 (1:0). Soufiane El-Faouzi brachte Aachen in ersten Minute in Führung. Aues Marcel Bär drehte die Partie per Doppelpack (58., 84.).

Der Aufsteiger kassierte damit die zweite Niederlage in Serie und bleibt bei vier Punkten stehen. Aue feierte dagegen den vierten Sieg im vierten Spiel und ist neuer Tabellenführer.

El-Faouzi trifft nach 36 Sekunden

Die Alemannia zeigte sofort, dass sie die bittere Last-Second-Pleite bei Energie Cottbus am vergangenen Spieltag weggesteckt hat. Es dauerte genau 36 Sekunden, ehe der Ball im Auer Tor lag. Nach einem Einwurf von Nils Winter klärte Aue den Ball direkt vor die Füße von El-Faouzi, der per Direktabnahme aus elf Metern zum 1:0 traf.

Das war ein sichtlicher Wirkungstreffer für Erzgebirge Aue. Denn die Gäste fanden danach überhaupt nicht ins Spiel. Alemannia war in allen Belangen überlegen, konnte sich zunächst aber keine weiteren Chancen herausspielen. Erst in der 34. Minute schrammte wieder El-Faouzi mit einem Abschluss nur knapp am Pfosten und damit am 2:0 vorbei.

Aues Trainer Pavel Dotchev reagierte zur Pause und wechselte drei Mal. Ein Wechsel betraf allerdings die Torhüter-Position. Marin Männel konnte nach einem Zusammenprall mit Kevin Goden aus der ersten Halbzeit nicht weitermachen und wurde von Tim Kips vertreten.

Aue war nun jedoch deutlich aktiver und wäre nach 54 Minuten beinahe zum Ausgleich gekommen. Der ebenfalls zu Pause eingewechselte Omar Sijarić traf per Kopf den Außenpfosten.

Bär profitiert von Johnens Fehler

Nur vier Minuten später stand es dann aber doch 1:1 - und das verlief aus Aachener Sicht besonders bitter. Im Anschluss an eine Ecke fischte Alemannia-Torwart Marcel Johnen einen eigentlich harmlosen Ball aus der Luft, ließ ihn dann aber durch die Arme rutschen. Bär schaltete am schnellsten und spitzelte den Ball aus krurzer Distanz ins Tor.

Pikant: Die vorangegangen Ecke war umstritten. Aues Borys Tashchy schoss Aachens Felix Meyer den Ball aus der Grundlinie unabsichtlich ins Gesicht. Die Aachener sahen den Ball zum einen bereits vorher im Aus und reklamierten auf Abstoß. Zum anderen fehlte Meyer bei der anschließenden Ecke, weil er mit Nasenbluten am Spielfeldran behandelt werden musste.

Alemannia zu umständlich - Bär dreht das Spiel

Die Alemannia zeigte sich nach dem unglückluchen Ausgleich angefressen und drückte offensiv wieder auf das Gaspedal. Aue konnte sich kaum noch befreien. Doch weil die Alemannia es häufig zu umständlich spielte, musste Ersatztorwart Kips nur selten entscheidend eingreifen.

Die Führung der Alemannia wäre verdient gewesen. Doch stattdessen bestrafte Erzgebirge Aue den Chancenwucher der Gastgeber eiskalt. Tashchy leitete einen Ball am Strafraum mit einem Kontakt auf Bär weiter, der plötzlich frei vor Johnen stand und sich diese Chance nicht nehmen ließ (84.).

Aachen hatte noch die Chance auf den Ausgleich, ließ aber auch diese Möglichkeit liegen: Thilo Töpken stand in der zweiten Minute der Nachspielzeit frei, schoss den Ball aber aus spitzem Winkel am Tor vorbei.

Für die Alemannia geht es nun nach der Länderspielpause am 15. September (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln weiter. Erzgebirge Aue empfängt am selben Tag (13.30 Uhr) Arminia Bielefeld.