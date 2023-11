WDR-Sport CEV-Pokal: Powervolleys Düren stehen im Achtelfinale Stand: 30.11.2023 21:18 Uhr

Die Powervolleys Düren haben nach einem klaren Sieg im Rückspiel gegen Stromica die nächste Runde im Europapokal erreicht.

Gegen das nordmazendonische Team OK Stromica setzte sich Düren am Donnerstagabend glatt in drei Sätzen durch (25:18, 25:19, 25:23). Auch das Hinspiel hatte Düren in drei Sätzen gewonnen. Im Achtelfinale des CEV-Pokals wartet das griechische Top-Team Aons Milon Nea Smyrni Athen. Das Hinspiel findet am 13. Dezember (19 Uhr) in Düren statt.

Düren entschied die ersten beiden Sätze klar für sich. Mit den beiden Satzgewinnen war der Achtelfinal-Einzug bereits eingetütet. In Satz drei konnte Trainer Matti Alatalo durchrotieren und Kräfte sparen. Bereits am Samstag (17 Uhr) sind Dürens Volleyballer wieder in der Bundesliga im Einsatz. Die Powervolleys empfangen Aufsteiger Baden Volleys SSC Karslruhe.

"Wir müssen aggressiver und konsequenter sein als heute. Für heute war das in Ordnung. Besser als 3:0 kannst du nicht gewinnen und wir konnten vielen Spielern Einsatzzeit geben", wird Alatalo auf der Vereins-Homepage zitiert.