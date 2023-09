WDR-Sport BVB mit vollem Fokus nach Paris - Füllkrug darf hoffen Stand: 18.09.2023 19:06 Uhr

Für Borussia Dortmund steht in der Champions League gleich zum Start die vermeintlich kniffligste Aufgabe an. Gegen Paris Saint-Germain darf sich Niclas Füllkrug Hoffnungen auf sein Startelf-Debüt machen.

Am Dienstagabend (21 Uhr) startet der BVB in die neue Champions-League-Saison. Mit Paris Saint-Germain wartet gleich zu Beginn einer der großer Titel-Kandidaten.

Terzic: "Wir haben große Ambitionen"

Bei allem Respekt vor dem Starensemble um Kylian Mbappé und den weiteren Gegnern in der starken Gruppe F - Newcastle United und AC Mailand - gab sich Edin Terzic am Dienstag kämpferisch: "Wir wissen, dass wir genug Qualität haben, um Titelaspiranten ärgern können zu können." Selbstbewusst fügte der BVB-Coach an: "Diese Gruppe ist eine echte Herausforderung. Das ändert aber nichts daran, dass wir große Ambitionen haben."

Arbeitssieg gegen Freiburg

Das Selbstvertrauen holte sich Borussia Dortmund zuletzt in der Bundesliga zurück. Nach einem holprigen Start unter anderem mit zwei Unentschieden gegen Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) gelang dem BVB mit dem 4:2-Erfolg in Freiburg am Samstag die Trentwende.

Doch der wackelige Arbeitssieg taugte nur bedingt als Mutmacher. Zudem erwartet den BVB ein Gegner von anderem Format. "Anders als in den ersten vier Ligaspielen sind wir nicht Favorit", sagte Terzic und verwies auf die dominante Spielweise der Pariser: "Wir müssen immer auf Zehenspitzen unterwegs und sehr wach sein."

Paris in der Liga noch auf Formsuche

Aber ähnlich wie Dortmund hat auch Paris in der Liga mit zwei Siegen aus fünf Spielen noch gar nicht so richtig den Motor angeworfen. "Die Champions-League-Bühne ist eine ganz andere Bühne. Diese Mannschaft ist angetreten, um den Titel zu gewinnen. Deshalb haben sie im Sommer erneut knapp 350 Millionen Euro investiert", warnt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Nach dem frühen Achtelfinal-Aus im vergangenen Jahr gegen den FC Bayern (0:1/0:2) nimmt Paris einen neuen Anlauf zum Gewinn der Trophäe. Mit Achraf Hakimi und Ousmane Dembele werden bei PSG aller Voraussicht nach zwei Ex-Dortmunder in der Startelf stehen.

Kolo Muani und Füllkrug vor Startelf-Debüt

100-Millionen-Neuzugang Randal Kolo Muani könnte zudem sein Startelf-Debüt für die Hauptstädter feiern. Die klangvollen Namen im Kader können Kehl jedoch nicht schrecken: "Wir wissen, was uns erwartet. Nichtsdestotrotz fahren wir mit breiter Brust nach Paris und wollen da etwas mitnehmen."

Zuversicht machen die gesundheitlichen Fortschritte bei Niclas Füllkrug. Der Dortmunder Last-Minute-Transfer aus Bremen hatte die jüngsten Länderspiele der DFB-Elf noch verpasst. Gegen Freiburg kam der 30-Jährige zu einem halbstündigen Einsatz. Ob Füllkrug den zuletzt formschwachen Sébastien Haller schon von Beginn an vertreten kann, ließ Terzic offen: "Niclas hat die 30 Minuten in Freiburg gut verarbeitet. Da werden wir morgen gucken, ob es für mehr reicht."