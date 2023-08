3. Liga Gegen Dresden - BVB II kassiert erste Saisonniederlage Stand: 26.08.2023 16:55 Uhr

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat am vierten Spieltag der 3. Liga die erste Niederlage kassiert. Der BVB musste sich am Samstagnachmittag Dresden mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.Stefan Kutschke (6.) und Dennis Borkowski (77.) erzielten die Treffer für die Gäste.

Neue Offensive beim BVB, Kutschke trifft früh

Der BVB begann nach drei Spielen mit nur einem eigenen Treffer mit einer runderneuerten Offensivreihe im Vergleich zum 0:0 gegen Jahn Regensburg. Mario Suver, Ayman Azhil, Justin Butler, Ted Tattermusch und Jermain Nischalke rückten neu in die Startelf.

Angefeuert von rund 2.000 mitgereisten Fans übernahmen die Gäste von Beginn an die Kontrolle und gingen bereits in der 6. Minute durch Stefan Kutschke in Führung. Die Sachsen ließen auch mit dem 1:0 im Rücken nicht nach. Jakob Lewald mit einem Kopfball (13.) und Paul Will aus der Distanz (16.) scheiterten an Marcel Lotka im Tor der Borussia. In der 21. Minute hätte Kutschke seinen zweiten Treffer erzielen müssen, köpfte aus kurzer Distanz aber neben den Pfosten.

Überragender Lotka hält Dortmund im Spiel

Dresden blieb bis zur Pause dominant und verbuchte durch Claudio Kammerknecht (30.) und Jakob Lemmer (38.) weitere gute Chancen. Der BVB kam nur per Zufall nach einem Patzer in der Dresdner Abwehr zu einer Gelegenheit für Jermain Nischalke, der aber an Dynamo-Keeper Stefan Drljaca scheiterte (38.). Kurz vor der Pause probierte es auch Luca Herrmann noch einmal aus der Distanz, verfehlte das Dortmunder Tor aber deutlich (45.+1).

BVB-Trainer Jan Zimmermann brachte zur zweiten Hälfte Julian Hettwer für Justin Butler. Auch die zweiten 45 Minuten begannen mit einer Großchance für Dresden durch Kammerknecht, die Lotka mit einer Glanzparade vereiteln konnte (47.). Auf der anderen Seite probierte es Hettwer aus der Distanz, stellte damit Drljaca aber nicht vor Probleme (48.). Beim BVB war es zu diesem Zeitpunkt längt nur noch Torhüter Lotka zu verdanken, dass der Rückstand nicht deutlicher ausfiel. Auch im Eins-gegen-eins mit Tom Zimmerschied war der Schlussmann zur Stelle (58.).

Elfmeter zur Entscheidung

Dortmund wurde nach gut einer Stunde stärker und näherte sich häufiger dem gegnerischen Tor. In der 64. Minute war es erneut Hettwer, der eine Chance zum Ausgleichstreffer hatte. Doch Mitten in die gute Dortmunder Phase hinein gab es Elfmeter für Dresden. Der eingewechselte Dennis Borkowski verwandelte den Strafstoß den Guille Bueno mit einem Foulspiel an Niklas Hauptmann verursacht hatte, sicher (77.). Der BVB steckte nicht auf und war um mindestens einen eigenen Treffer bemüht. Ole Pohlmann scheiterte mit einem direkten Freistoß nur knapp (84.). Der eingewechselte Samuel Bamba traf mit einem sehenswerten Schlenzer noch den Pfosten (90.). Auf der anderen Seite verhinderte Lotka das 0:3 durch Robin Meißner (90.+5).