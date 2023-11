WDR-Sport Borussia Mönchengladbach: Wie Alassane Pléa sein Formtief überwunden hat Stand: 08.11.2023 17:05 Uhr

Borussia Mönchengladbach empfängt am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga den VfL Wolfsburg. Verzichten muss die Borussia auf den zuletzt starken Jordan. Gut, dass dafür auch ein anderer Spieler seine Form wiedergefunden hat.

Von Lukas Thiele

Die Bilanz von Borussia Mönchengladbach in Spielen gegen den VfL Wolfsburg liest sich ganz gut. Die vergangenen sieben Bundesliga-Spiele gegen den VfL hat die Borussia nicht verloren. Dabei holte Gladbach drei Siege und vier Unentschieden. Die bislang letzte Niederlage gegen Wolfsburg fing sich die Borussia am 15. Dezember 2019 (1:2).

In den kommenden Wochen steht diese Serie aber gleich zwei Mal auf dem Prüfstand. Am Freitag (10.11.2023) stehen sich beide Mannschaften am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegenüber. Anfang Dezember folgt dann das Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals. Beide Spiele finden in Mönchengladbach statt.

Für die Gladbacher läuft es in der Bundesliga aktuell gut. Nach einem Fehlstart in die Saison haben die Borussen nur eines der vergangenen sechs Pflichtspiele verloren - ausgerechnet das Derby beim 1. FC Köln (1:3). Dazu kam am vergangenen Spieltag ein weiterer kleiner Nackenschlag, als die Gladbacher in Freiburg eine 3:1-Führung noch verspielten (3:3).

Jordan fehlt Gladbach gegen Wolfsburg

Aber nicht nur Punkte verloren die Gladbacher in Freiburg, sondern auch Jordan Siebatcheu. Der Stürmer musste in der 43. Minute ausgewechselt werden und wird mit Muskelverletzung im Adduktorenbereich "in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung stehen", wie der Verein mitteilte. Zuvor hatte Jordan, Leihgabe von Union Berlin, noch per Kopf den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt und den Elfmeter zum 3:1 durch Julian Weigl herausgeholt.

"Er ist sehr wichtig als Wandspieler und stellt seinen Körper rein. Das gibt uns die Entlastung, die wir brauchen. Seine Auswechslung war bitter", sagte Gladbachs Sportdirektor Nils Schmadtke. Schon bei den beiden Siegen gegen Heidenheim in Liga (2:1) und Pokal (3:1) war Jordan einer der Schlüsselspieler.

Durststrecke von Alassane Pléa beendet

Gegen Wolfsburg müssen die Tore nun andere schießen. Ein Kandidat dafür ist Alassane Pléa. Vier Tore hat der Franzose in den vergangenen fünf Bundesligaspielen erzielt. Auch gegen Heidenheim und in Freiburg war er erfolgreich. Dabei hatte er zuvor lange elf Monate lang gar nicht getroffen.

"Es war auf jeden Fall eine schwierige Phase für mich, als ich so lange nicht getroffen habe", sagte Pléa in einem Interview auf der Vereinshomepage über seine Durststrecke. "Auf der einen Seite war es sehr frustrierend, auf der anderen Seite wusste ich, dass mir dieses Tor, wenn ich weiter hart arbeite und Gas gebe, irgendwann gelingen wird."

Am sechsten Spieltag beim 3:1-Sieg beim VfL Bochum ist der Knoten bei Pléa dann geplatzt. Zwei Treffer erzielte er selbst, einen weiteren bereitete er vor. Es war gleichzeitig der erste Saisonsieg der Borussia. "Dieser Treffer war schon eine kleine Befreiung für mich. Ich wusste, dass es mir danach wieder leichter fallen wird, Tore zu schießen. Genauso ist es danach auch gekommen."

Neue Rolle liegt Pléa

Was Pléa auch entgegenkommt: Unter Trainer Gerardo Seoane agiert er nicht als Stoßstümer, sondern hinter den Spitzen. "Es ist auf jeden Fall die Position, die ich am meisten mag. Als hängende Spitze hat man viele Freiheiten und kann kreativ sein. Vor allem kann man dort das Spiel gestalten, sich offensiv mit Vorlagen sowie Toren einbringen und damit seinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten."

Gegen Wolfsburg erwartet Pléa ein "kompliziertes Spiel. Wir wissen, dass die Wolfsburger große Qualitäten haben." Ankommen wird es dabei auch auf die Gladbacher Abwehr. Die Borussia ist in dieser Saison noch nie ohne Gegentor geblieben. Mut kann eventuell die Wolfsburger Auswärtsschwäche geben. Seit dem 2:1-Sieg in Köln am zweiten Spieltag hat der VfL auswärts keinen Punkt mehr geholt. Überhaupt warten die Wolfsburger nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Mit einem Erfolg könnte die Borussia ihr Punktekonto auf 13 Zähler aufstocken. So viele hat auch der VfL aktuell auf dem Konto.