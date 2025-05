WDR-Sport Blomberg-Lippe verliert erstes Finalspiel in Ludwigsburg Stand: 21.05.2025 21:33 Uhr

Fehlstart für Blomberg-Lippe in die Finalserie der Handball-Bundesliga: Die HSG unterlag der HB Ludwigsburg in Spiel eins deutlich.

Von Lukas Thiele

Die Lipperinnen kassierten am Mittwochabend in einem Spiel mit viele Auf und Abs eine letztlich klare 29:36-Niederlage (13:19) und liegt damit in der Best-of-three-Serie gegen die Titelverteidigerinnen mit 0:1 in Rückstand.

Jenny Behrend von der HB Ludwigsburg war mit sieben Treffern beste Werferin der Partie. Für Blomberg-Lippe, das im Halbfinale überraschend Borussia Dortmund ausschaltete, trafen Maxi Mühlner und Nieke Kühne mit jeweils sechs Toren am besten.

Ludwigsburg mit 7:0-Lauf

Das Spiel startete zunächst ausgeglichen, nach vier Minuten stand es 2:2. Doch dann kamen die Gastgeberinnen, auch begünstigt durch Blomberger Unterzahl, zu einem 7:0-Lauf. Nach knapp elf Minuten führte Ludwigsburg mit 9:2. Jenny Behrend erzielte allein drei Treffer. Ludwigsburg Torhüterin Johanna Bundsen zeigte gleich mehrere statrke Paraden, während der HSG auch zu viele technische Fehler unterliefen.

Blomberg-Lippe musste zudem den Ausfall von Ida Margrethe Hoberg Rasmussen verkraften, die unter Tränen mit einer Knieverletzung das Feld verlassen musste.

Die HSG fing sich danach jedoch wieder und konnte das Spiel zumindest wieder ausgeglichen gestalten. Wirklich heran kamen die Lipperinnen aber nicht. Zur Pause führte die HB Ludwigsburg weiter mit sechs Toren (19:13).

Kurzer Lauf der HSG nach der Pause

Aufgeben wollte die HSG aber nicht und kam durch zwei schnelle Tore von Alexia Hauf und Maxi Mühlner auf 15:19 heran (33.). Ludwigsburg hatte jedoch die passende Antwort und stellte durch Jenny Helen Carlson und Guro Nestaker den alten Abstand wieder her. Carlson erhöhte dann noch auf 22:15 (36.).

Das Spiel war damit quasi bereits entschieden. Blomberg-Lippe tat sich offensiv schwer, Durchschlagskraft zu entwickeln. Ludwigsburg nutzte das aus und führte nach 47 Minuten durch Behrend erstmals zweistellig (30:20, 48.).

Blomberg-Lippe kämptft, Rückstand aber zu hoch

Die HB ließ es danach jedoch noch einmal ein wenig schleifen. Das nutzte Blomberg-Lippe zu einem 3:0-Lauf. Hauf stellte neun Minuten vor Schluss noch einmal auf 23:30, kurz darauf auch auf 25:31.

Letztlich unterliefen der HSG aber auch in der Schlussphase zu viele Fehler, die ein Comeback verhinderten. Die Schlussphase kann den Lipperinnen allerdings Mut für Spiel zwei machen. Das zweite Finalspiel findet am Samstag (24.05.2025, 19 Uhr) an der Ulmenallee in Blomberg statt. Dann hat die HB Ludwigsburg bereist Matchball.