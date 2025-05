WDR-Sport Abgezockter VfL Gummersbach schlägt Rhein-Neckar Löwen Stand: 21.05.2025 20:50 Uhr

Der VfL Gummersbach hat im Nachholspiel des 12. Spieltags in der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen den zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Gummersbach gewann am Mittwochabend in Mannheim knapp mit 34:32 (15:13) und rücken damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Tabellennachbarn Rhein-Neckar Löwen heran. Die Löwen belegen mit 35 Punkten Rang acht, Gummersbach ist Neunter mit 34 Zählern.

Beste Werfer der Partien waren Gummersbachs Miro Schluroff und Jon Lindencrone Andersen von den Löwen mit jeweils sieben Treffern. Milos Vujovic zeigte sich sicher von der Siebenmeterlinie mit vier Treffern bei vier Versuchen. Überragend spielte VfL-Torwart Dominik Kuzmanovic mit 14 Paraden.

Beide Teams mit schwachem Start

Der VfL erwischte einen kleinen Fehlstart und lag naach zwei Minuten bereits mit 2:0 zurück. Generell hatten beide Teams zu Beginn offensiv Ladehemmungen. Als Gummersbach nach zwei Toren von Miro Schluroff zum 4:4 ausglich, waren bereits 16 Minuten gespielt.

Absetzen konnte sich danach erst einmal keine Mannschaft mehr. Nationalspieler Julian Köster warf die Gäste nach 23 Minuten aber erstmals in Führung (11:10). Bis zur Pause konnten die Gummersbacher die Führung sogar noch verdoppeln und gingen auch dank Paraden von Kuzmanovic mit einem 15:13-Vorsprung in die Kabinen.

Gummersbach nach der Pause eiskalt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der VfL dann eiskalt. Vor allem defensiv packten die Gummersbacher nun noch härter zu. Das machte sich auch offensiv bemerkbar. Nach 35 Minuten brachte Köster den VfL erstmals mit vier Toren in Front (19:15).

Mitte der zweiten Halbzeit ließendie Löwen dann in der Offensive zu viele Chancen liegen. Das nutzte vor allem Elliði Snær Viðarsson, der mit zwei schnellen Treffern die VfL-Führung auf sechs Tore hochschraubte (27:21, 44.).

Entschieden war das Spiel aber noch nicht. Die Löwen nutzten eine Überzahl, um per 4:0-Lauf wieder auf 25:27 heranzukommen. Zwar unterbrach der starke Miro Schluroff den Lauf wieder, die Löwen fanden aber nun ihr Glück im Tempogegenstoß. Tim Nothdurft verkürzte wieder auf 27:29 (50.).

Torwart Kuzmanovic trifft ins leere Tor

Gummersbach zeigte sich jedoch nervenstark. Erst blieb Milos Vujovic von der Siebenmeterlinie cool, dann traf Torwart Kuzmanovic nach einer Parade ins leere Tor, ehe Lukas Blome ebenfalls aus der eigenen Hälfte in leere Tor traf. Und schon führte der VfL wieder mit fünf Toren (33:28, 55.). Die Löwen kämpften sich zum Schluss noch einmal ran. Der Rückstand war aber letztlich zu groß.

Weiter geht es für den VfL am kommenden Mittwoch (28.05.2025, 19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen. Die Rhein-Neckar Löwen empfangen einen Tag später (19 Uhr) den TVB Stuttgart.

