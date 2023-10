WDR-Sport Bogićević schießt Viktoria zum Sieg gegen Ingolstadt Stand: 03.10.2023 20:55 Uhr

Der FC Viktoria Köln mischt nach einem knappen Heimsieg gegen den FC Ingolstadt in der 3. Liga weiter vorne mit.

Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen gewann ihr Heimspiel gegen den FCI am Dienstagabend mit 1:0 (1:0) und kletterte zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz.

Bogićević trifft früh

Die Viktoria ging die Partie mit der selben Elf wie beim Unentschieden gegen Sandhausen an und begannen druckvoll. Bereits in der 9. Minute gingen die Hausherren in Führung. Donny Bogićević wure von Niklas May mustergültig in Szene gesetzt und verwandelte aus elf Metern zum 1:0 für die Viktoria. Nach dem Führungstreffer konzentrierten sich die Kölner zunehmend auf Konter. In der 23. Minute hätte Patrick Koronkiewicz beinahe das 2:0 mit einem Schlenzer nachlegegt, scheiterte aber an Marius Funk im Tor des FCI.

Die Gäste aus Bayern hatten etwas mehr vom Spiel und bei einer Ecke eine gute Chance auf den Ausgleichstreffer. Ryan Malone köpfte aber knapp am Kölner Tor vorbei (28.). Den Schuss von Jannik Mause aus dem Getümmel heraus konnte Viktoria-Keeper Kevin Rauhut entschärfen (37.). Abgesehen von einigen Gelben Karten passierte bis zur Pause nichts mehr.

FCI-Druckphase ohne Gefahr

Der FCI kam mit wehenden Fahnen aus der Kabine und drängte auf den Ausgleichstreffer. Immer wieder war es Rauhut, der für die Viktoria brenzlige Situationen entschärfte. Beim Kopfball von Yannick Deichmann war der Kölner Schlussmann mit einer Glanzparade zur Stelle (52.). Danach kam die Viktoria wieder etwas besser ins Spiel, das auch deshalb zunehmend verflachte.

In der Schlussphase schlugen die Schanzer Flanke um Flanke in den Strafraum der Viktoria, doch meist waren es Kölner, die mit ihrem Kopf an den Ball kamen und klärten. Am Ende rettete die Viktoria den knappen Vorsprung erfolgreich über die Zeit.