WDR-Sport Blomberg-Lippe wendet Fehlstart ab - Zweite derbe Bayer-Pleite

Blomberg-Lippe wendet Fehlstart ab - Zweite derbe Bayer-Pleite Stand: 14.09.2024 20:22 Uhr

Die HSG Blomberg-Lippe hat mit einem Sieg über Leverkusen einen Fehlstart abgewendet. Für Bayer setzte es hingegen die zweite herbe Pleite im zweiten Spiel.

Bayer Leverkusen musste nach dem achten Platz in der vergangenen Saison einige Abgänge verkraften. Besonders die Wechsel der beiden Leistungsträgerinnen Mareike Tohmeier und Viola Leuchter sind nicht einfach aufzufangen.

Das junge Team mit vielen Spielerinnen aus dem Nachwuchs muss sich noch finden. Das wurde bereits beim Heimspiel gegen den Thüringer HC zum Saisonauftakt deutlich, das mit 17:28 (10:11) verloren ging.

Auch Blomberg-Lippe hatte das erste Bundesligaspiel in der aktuellen Saison verloren. Beim BSV Sachsen Zwickau setzte es ein 21:27, dabei hatte die HSG zur Pause noch mit 15:13 geführt. Beide Teams hatten also am Samstagabend etwas gut zu machen.

Bayer kämpft sich bis zur Pause wieder heran

Und das gelang den Gastgeberinnen von Anpfiff an deutlich besser. Nach elf Minuten war das Team von Trainer auf 5:1 davongezogen. Fünf Minuten später war der Vorsprung nach Leverkusens Jennifer Souzas Siebenmetertreffer jedoch auf 6:4 zusammengeschmolzen.

Die Blombergerinnen nahmen das Spielgeschehen zunächst wieder an sich. In der 24. Minute markierte Amber Verbraeken das 11:5, doch erneut kämpfte sich das junge Bayer-Team bis zur Pause auf drei Tore heran (13:10).

Nach dem Wechsel konnten die Rheinländerinnen in den ersten Minuten noch verhindern, dass Blomberg den Vorsprung ausbaute. Spätestens aber nach dem 18:13 durch Nieke Kühne (43.), ließ sich die HSG die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, so dass am Ende der deutliche 25:16-Sieg für das Team von Trainer Steffen Birkner verbucht war.

Alderden macht die Hälfte der Bayer-Tore

Beste Werferin der Partie war Leverkusens Rozemarjin Alderden, die die Hälfte alle Bayer-Treffer markierte. Bei der HSG war Amber Verbraeken mit sieben Toren am treffsichersten, dicht gefolgt von Nieke Kühne (6) und Alexia Hauf (5).