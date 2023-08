Fußball | 3. Liga Bittere Niederlage für Verl gegen Regensburg Stand: 20.08.2023 18:26 Uhr

Der SC Verl hat bei seiner Heim-Premiere im umgebauten Stadion eine Niederlage gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg einstecken müssen.

Gut eine Woche nach der Auftaktniederlage beim Halleschen FC unterlagen die Ostwestfalen am Sonntag 1:2 (0:1). Für Regensburg trafen Bendedikt Saller (11.) und Konrad Faber (86.), für Verl hatte Lars Lokotsch (62.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Frühe Führung für Regensburg

Die ersten Spielminuten gehörten den Gästen, die die Verler hoch anliefen und unter Druck setzten. Regensburg ging mit der ersten nennenswerten Möglichkeit in Führung: Saller (11.) wurde an der rechten Strafraumecke nur halbherzig attackiert und traf mit einem wuchtigen Schuss unten ins lange Eck, wo der Ball vom Innenpfosten ins Tor prallte.

Nach dem Führungstreffer verteidigte Regensburg etwas tiefer, doch Verl tat sich weiter schwer mit der kompakten Defensive der Bayern und fand kaum Lösungen. Michel Stöcker (22.) versuchte es mit einem zentralen Schuss aus knapp 30 Metern, mit dem Jahn-Keeper Felix Gebhardt keine Probleme hatte. Nico Ochojski (31.) schoss nach einer Verler Ecke deutlich über das Tor - viel mehr war von den Ostwestfalen in der ersten Hälfte nicht zu sehen.

Verl steigert sich und gleicht aus

Nach der Halbzeitpause kam Verl mit mehr Schwung aus der Kabine, Nicolas Sessa (47.) prüfte Gebhardt mit einem Schuss auf das kurze Eck. Regensburg lauerte auf Konter und wurde damit immer wieder gefährlich: Nach einem Steilpass auf Eric Hottmann (52.) traf dieser das Außennetz, eine Minute später lupfte Christian Viet den Ball knapp über die Latte.

Doch Verl war nun die aktivere Mannschaft und wurde schließlich mit dem Ausgleich belohnt. Nach einer präzisen Flanke von Ochojski in den Fünf-Meter-Raum köpfte Lokotsch (62.) zum 1:1 ein.

Wolfram lässt Riesenchance aus - Jahn trifft

Verl blieb anschließend am Drücker. Ein Distanzschuss von Ochojski (72.) flog knapp am Pfosten vorbei, kurz darauf musste Regensburgs Torhüter Gebhardt einen Schuss von Maximilian Wolfram (73.) mit den Fäusten abwehren. Dann vergab Wolfram (80.) die bis dahin größte Chance zur Führung: Nach einem Distanzschuss von Mael Corboz ließ Gebhardt den Ball nach vorne klatschen, doch der Wolfram scheiterte beim Nachschuss aus kurzer Distanz erneut an Gebhardt.

Verl drückte weiter auf die Führung, den Siegtreffer erzielten allerdings die Regensburger. Der eingewechselte Tobias Knost verlor im Mittelfeld den Ball, als Verl völlig offen stand. Oscar Schönfelder spielte sofort einen Steilpass zu Faber (86.), der vor Verls Keeper Luca Unbehaun cool blieb und die Kugel flach ins lange Eck schob.

Verls Coach Ende verärgert

"Wir sind die bessere Mannschaft, machen die Chancen aber nicht, und werden dann kalt erwischt - das ist natürlich bitter heute" sagte Verls Torschütze Lokotsch nach dem Spiel bei MagentaSport.

"Wir sind einen Tick zu gierig geworden. Wir haben die ganze Woche über die Umschaltqualitäten des Gegners gesprochen - das ärgert mich sehr", sagte SC-Coach Alexander Ende. "Mich wundert es, dass sich nicht an klare Ansagen gehalten wird".

Premiere in umgebauten Stadion

Für Verl war es die Premiere in der umgebauten Sportclub Arena, nachdem der Klub in den letzten drei Spielzeiten seine "Heimspiele" in Paderborn und Lotte ausgetragen hatte. Nach Klubangaben hat die 5.000 Zuschauer fassende Spielstätte nun eine Stadiontheke mit einer Länge von 65,20 Metern. Damit ist sie 20 Zentimeter länger als die Theke von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.