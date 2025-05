WDR-Sport Bielefeld im DFB-Pokalfieber - eine Stadt im Ausnahmezustand Stand: 24.05.2025 06:00 Uhr

Bielefeld hat sich für ein Fußball-Wochenende gerüstet - mit Public Viewing, Korso, Rathausempfang. Denn: Arminia Bielefeld steht im DFB-Pokalfinale und ist schon jetzt Meister der 3. Liga.

Von Noah Brümmelhorst, Marion Försching

"Ihr besiegt die Großen" ist auf einem Plakat mitten auf dem Bielefelder Jahnplatz zu lesen. Christian Horenkamp steht davor und macht ein Foto. Der Arminia-Fan ist fasziniert von dem, was gerade mit seinem Verein, in seiner Stadt, passiert. "Ich glaube, es wird sehr voll werden, Ausnahmezustand."

Public Viewing auf dem Jahnplatz

Getränkebuden, Imbissstände, die Bühne, LED-Leinwände - zwischen Jahnplatz und dem Bielefelder Rathaus entsteht seit Freitag eine Fußball-Meile, wie man sie eigentlich nur zu WM- oder EM-Spielen kennt.

Bielefelder Jahnplatz

"Niemand muss nach Berlin fahren, um das große Sportereignis gemeinsam mit anderen zu feiern", sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH. Mit seinem Team ist er auch für das Public Viewing am Samstagabend verantwortlich.

Mit dem Zug nach Berlin

Lenny, Niklas, Jonas und Jakob

Aber er weiß natürlich auch, dass die Fahrt nach Berlin für viele das Größte ist. Selbst auf der A2 sind seit Freitagmittag Autos mit Arminia-Fahnen zu sehen, berichtet WDR-Reporter Fynn David Just. Viele rauschen auch mit dem ICE nach Berlin.

Lenny, Niklas, Jonas und Jakob stehen in der Bielefelder Bahnhofshalle mit ihren Eltern - voller Vorfreude. Die vier Freunde sind große Arminia-Fans, haben Dauerkarten. Mit selbstgemalten Trikots wollen sie im Olympiastadion die Mannschaft anfeuern. Ihre Tipps für das Spiel: 2:1, 2:0, 2:1 und 3:1 - natürlich für Arminia Bielefeld.

Arminias "größter" Fan?

Schon als kleiner Junge ist Carsten Kuhlmann auf die Bielefelder "Alm“ gegangen, um mit seiner Arminia zu jubeln und zu zittern. Heute ist "Coolman“, wie er in der Fanszene genannt wird, 66 und hat viele Auf- und Abstiege erlebt.

Es ist wie ein Fieber. Schwarz-weiß-blau, sagt man, ist ja wie eine Religion.

Carsten Kuhlmann, Arminia-Fan

Carsten Kuhlmann "Coolman"

Kuhlmans Altar ist sein Garten. Hier gibt es alles, was der Arminia-Fanshop jemals im Angebot hatte: Fahnen, Sitzkissen, Wimpel, Gartenzwerge.

Ganz OWL feiert - auch an der Ostsee

Vor zehn Jahren ist ihm im Kopf ein Aneurysma geplatzt und er hat im Koma gelegen. Daraufhin haben Fans im Stadion ein Banner gezeigt. "Niemals aufgeben, Coolman“ war darauf zu lesen.

Carsten Kuhlmann geht seit seiner Erkrankung nur noch selten ins Stadion, wird auch nicht zum Pokalfinale nach Berlin fahren. Er macht Urlaub an der Ostsee und guckt das Spiel in einer Kneipe. Im Gepäck: Arminia-Fahnen.

Süße Törtchen im Arminia-Look

Konditormeister Jörg Kraume hat eine Karte, fährt mit der ganzen Familie in die Hauptstadt und wird sein Café dann für einen Tag schließen. Die aktuelle Stimmung in Bielefeld hat er so noch nie erlebt: "Was momentan hier abgeht, ist unvergleichlich. So euphorisch. Das ist schon cool.“

Konditormeister backt Fangebäck

Seit Wochen backt Jörg Kraume sogar schwarz-weiß-blaue Pokaltörtchen und Herzen - sein Beitrag zum Finale. Natürlich hofft er auf einen Sieg der Arminen, aber "selbst, wenn wir verlieren, die Stadt wird diese Mannschaft feiern.“

Zeitplan für das Wochenende

Samstag:



15 bis 02 Uhr Sperrung Bielefelder Jahnplatz für Verkehr

17 Uhr Beginn Public Viewing

19:25 Uhr Beginn Übertragung DFB-Pokalfinale

20 Uhr Anpfiff

Nach Spielende: Feiern auf Jahnplatz und in Clubs/Lokalitäten

Sonntag:



ca. 13 Uhr Mannschaft wird am Flughafen Paderborn erwartet

15 Uhr Beginn Korso der Mannschaft ab Bielefelder Alm

ca. 17 Uhr Empfang der Mannschaft auf dem Rathaus-Balkon

20 Uhr Ende der Veranstaltung am Rathaus

