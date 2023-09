WDR-Sport BHC trotz engagierter Leistung nun Schlusslicht, Gummersbach siegt Stand: 28.09.2023 20:50 Uhr

Am 7. Spieltag der Handball-Bundesliga hat der Bergische HC bei Flensburg-Handewitte eine sehr ambitionierte erste Hälfte nicht für Punkte gereicht. Derweil feierte der VfL Gummersbach einen Sieg.

Am Donnerstag (28.09.2023) unterlag der Bergische HC den Norddeutschen am Ende klar mit 28:33 (14:17). Damit verbleibt der BHC bei nur einem Saisonsieg und rutscht mit 2:12 Punkten auf den letzten Rang ab. Bester Werfer der Bergischen waren Eloy Morante Maldonado und Mads Andersen (je fünf Tore).

Ambitionierter BHC macht Flensburg das Leben schwer

Der Bergische HC startete allerdings mutig. So konnte der BHC den temporeichen Beginn problemlos mitgehen. Die Bergischen leisteten sich weniger Fehler als die teils fahrig agierenden Flensburger. So war die erste Führung für den BHC durch Yannick Fraatz (3.) folgerichtig.

BHC-Spielmacher Morante überzeugte, war stets wach und stahl Flensburg auch mal den ein oder anderen Ball. Plötzlich waren die Gäste durch zwei Morante-Tore und einen Siebenmeter von Kapitän Linus Arnesson mit 5:2 in Front (6.). Die Oberbergischen fanden sowohl über die Außen als auch über den Kreis Lücken in der Flensburger Defensive.

Allerdings hielt Flensburg durch individuelle Klasse und einige blitzsaubere Spielzüge Schritt. Das Spiel wurde etwas ruppiger, die Bergischen agierten dabei nicht immer clever. Aron Seesing (11.) und Peter Johannesson (15.) mussten für zwei Minuten runter, auf Flensburger Seite Blaz Blagotinsek (16.).

Buric und Rudeck mit starken Paraden

Weil SG-Goalie Benjamin Buric dann zur Höchstform auflief und seine Paraden drei und vier feierte, gelang Johannes Golla der Ausgleich. Zwei Paraden von BHC-Torwart Christopher Rudeck waren die Antwort auf die Drangphase der Hausherren (15., 16.).

Wobei das Spiel der Bergischen aber fehlerhafter und wilder wurde. Das Naji-Team hielt die knappe Führung noch ein paar Minuten, doch Johan Hansen brach noch vor der Pause mit zwei Treffern den BHC-Widerstand (28., 29.). Dennoch sahen die mitgereisten Fans eine über weite Strecken gute erste Hälfte ihrer Bergischen.

BHC muss abreißen lassen: Flensburg zieht davon

Doch im zweiten Durchgang kam der BHC nicht mehr so richtig ran. Auch den dänischen Weltmeister Simon Pytlick kriegten die Bergischen nie in den Griff. Lasse Möller traf dann für Flensburg zur Fünf-Tore-Führung (38.).

Diesen Rückstand nochmal wettzumachen, gestaltete sich – bei allem Engagement des Naji-Teams – als aussichtsloses Unterfangen. Rudeck verhinderte mit weiteren Paraden einen höheren Rückstand. Es fehlten zunehmend Leichtigkeit, Kreativität und Tiefe im Spiel der Bergischen, die sich am Ende verdient geschlagen geben mussten.

Gummersbach beweist gegen Erlangen Nehmerqualitäten

Derweil feierte der VfL Gummersbach einen 33:28 (13:15)-Erfolg über den HC Erlangen. Milos Vujovic (sieben Tore) und Julian Köster (sechs) waren die besten VfL-Schützen.

Gummersbach startete sehr ordentlich, ging zügig in Führung durch Lukas Blohme (1.). Im Anschluss hielt der VfL diese auch zunächst, bis der HC besser ins Spiel kam. Es blieb eng, bis Gummersbach erstmals in der 22. Spielminute in Rückstand geriet.

Mit zwei Toren weniger als die Gäste ging der VfL in Durchgang zwei. Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson arbeitete sich aber wieder in Front, Milos Vujovic jubelte beim 18:17 (35.). Ole Pregler erhöhte zur Drei-Tore-Führung (44.). Und der VfL agierte dann in der Schlussphase souverän, behielt die drei Punkte verdient zu Hause.