Handball-Bundesliga Bergischer HC will den Schwung mitnehmen

Der Bergische HC hat sich mit einem spektakulären Sieg gegen Melsungen in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Nun will und muss das Team von Trainer Jamal Naji in Wetzlar nachlegen.

Von Jörg Strohschein

Der Held blickt optimistisch voraus. "Wir haben nicht so viele Punkte. Aber wir schauen jetzt zuversichtlich und mit viel Selbstbewusstsein nach vorne", sagte Mads Kjelgaard Andersen. Der dänische Rückraum-Allrounder des Handball-Bundesligisten Bergischer HC hatte schließlich für eine kleine Sensation gesorgt.

Mit seinem direkt verwandelten Freiwurf nach abgelaufener Spielzeit bescherte er seinem Klub am achten Bundesliga-Spieltag erst den zweiten Saisonerfolg (32:31) - ausgerechnet gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer MT Melsungen.

Am Tabellenende

Der Tabellenletzte schlägt den Tabellenersten. Solche besonderen Erfolge sorgen im Sport stets für außergewöhnliche Reaktionen. Die rund 2200 Zuschauer in der Wuppertaler Unihalle standen nach dem Treffer jedenfalls Kopf, Trainer Jamal Naji sprach danach sogar von "Ekstase".

An der angespannten sportlichen Lage der Bergischen Handballer hat sich trotz des überraschenden Erfolgs dennoch nichts geändert, sie stehen weiterhin am Ende der Tabelle. Allerdings könnten sie dies mit einem neuerlichen Erfolg am Freitagabend (14.10.2023; 20 Uhr) ändern.

Wetzlar im Aufwind

Beim Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar könnte der BHC mit seinem weiteren Erfolg unter Umständen sogar ins untere Mittelfeld hochrutschen. Doch auch wenn die Hessen lediglich einen Platz vor dem Naji-Team punktgleich (aber ein Spiel weniger) auf Tabellenrang 17 stehen, so dürfte es sich um eine sehr schwierige Aufgabe handeln. Denn Wetzlar befindet sich ebenfalls im Aufwind.

Die HSG hat zuletzt mit zwei Siegen in Hannover (33:30) und gegen Frisch Auf Göppingen (29:24) eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Zudem konnte das Team im DHB-Pokal sensationell den THW Kiel (32:31) bezwingen. "Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in guter Form sind. Trotzdem ist das natürlich ein super wichtiges Spiel für uns, das wir gewinnen wollen", sagte Naji.

Auf Augenhöhe

Auch die Bergischen haben mittlerweile - nach einen ebenfalls schwierigen Start in die Saison - zu sich und ihren Abläufen gefunden. Etwa im Zusammenspiel von Eloy Morante Maldonado und Mads Andersen. Oder von Tomas Babak und Lukas Stutzke. "Wir arbeiten momentan sehr viel daran, unser Energielevel hoch zu halten", sagte der BHC-Coach.

Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. In Wetzlar besteht für den BHC nun mit einer ähnliche leidenschaftlichen Leistung die große Chance auf ein weiteres Erfolgserlebnis.