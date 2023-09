WDR-Sport Bergischer HC vor Derby in Gummersbach unter Druck Stand: 13.09.2023 19:30 Uhr

Der Bergische HC hat die ersten vier Spiele der neuen Saison in der Handball-Bundesliga verloren. Jetzt geht es zum Derby nach Gummersbach.

Von einer Krise will Jamal Naji, Trainer des BHC, noch nichts wissen. "Das wäre nur so, wenn wir das als Mannschaft so wahrnehmen würden. Das sehe ich aber gar nicht", sagte der Trainer. "Es fühlt sich natürlich nicht gut an, bisher nicht gewonnen zu haben. Aber wir sind am Anfang der Saison. Wir werden unsere Punkte holen."

Personallage beim BHC entspannt sich

Anfangen will der Verein damit im Bergischen Derby am Donnerstag (19 Uhr) beim VfL Gummersbach. "Bei einer normalen Kaderstärke beider Mannschaften ist das ein Spiel auf Augenhöhe", glaubt Naji, der im Oberbergischen zwar nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen, aber immerhin eine leicht entspannte Personallage vermelden kann. Morante Maldonado und Aron Seesing konnten bereits gegen Berlin einige Minuten spielen und sollen ebenso wie Tomas Babak auch gegen Gummersbach Spielzeit erhalten. Tom Kare Nikolaisen und Elias Scholtes fallen dagegen weiterhin aus.

Trotz des schwachen Saisonstarts rechnet sich der BHC-Trainer in Gummersbach etwas aus. "Gewinnen würde uns am meisten helfen", so Naji, der sich auf eine "hitzige Atmosphäre" freut.

Gummersbachs Probleme in der Schlussphase

Das sieht auch Rückraumspieler Miro Schluroff vom VfL Gummersbach so. "Das Duell mit dem BHC zeichnet natürlich aus, dass der klassische Derby-Charakter im Vordergrund steht: Es ist hitzig, immer spannend und es zählt nicht, wie die aktuelle Form ist", weiß der 23-Jährige. "Ich bin mir sicher, dass die Fans einen harten Fight beider Teams sehen werden!"

Die Oberbergischen sind etwas besser in die neue Spielzeit gestartet, haben immerhin schon drei Punkte geholt. Am Wochenende setzte es allerdings eine 29:32-Auswärtsniederlage bei FrischAuf! Göppingen, die Schluroff mit einer schwachen Schlussphase des VfL begründete. "Am Ende töten uns wieder die letzten zehn Minuten, in denen wir leider so oft Probleme haben. Wir müssen da einfach abgezockter werden."

Im Derby erwartet Schluroff trotz des Fehlstarts des Gegners eine offene Partie: "Der BHC hatte natürlich einen sehr unglücklichen Saisonstart, das bedeutet aber überhaupt nichts für das Derby. Sie werden genauso heiß sein wie wir."