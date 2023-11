WDR-Sport Bergischer HC - Last-Minute-Sieg gegen Hamburg Stand: 11.11.2023 12:46 Uhr

Das war nichts für schwache Nerven: Mit einem Schlussspurt allererste Güte besiegte der Bergische HC am Samstagabend den HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga mit 29:28 (16:14).

Von Olaf Jansen

Was für ein Sieg für den Bergischen HC am Samstagabend: Gegen den HSV Hamburg hatte drei Minuten vor Schluss der Partie alles nach einer mehr oder weniger deutlichen Niederlage ausgesehen. Die Gastgeber lagen in der 58. Minute mit 25:28 hinten. Doch dann drehte der BHC plötzlich noch einmal auf.

Seesing leitet Schlussspurt ein

Aron Seesing leitet mit seinem Tor zum 26:28 den Schlussspurt ein. Die knapp 2.500 Zuschauer machten noch einmal Stimmung und es war Tim Nothdurft, der in der gleichen Minute auf 27:28 verkürzte. Jetzt stand die Halle plötzlich Kopf. Der BHC erkämpfte sich gleich wieder den Ball und schaffte durch Eloy Morante Maldonado in der Schlussminute tatsächlich den Ausgleich zum 28:28.

Doch auch das war noch nicht der Schlusspunkt: Mads Kjeldgaard Andersen traf Sekunden vor dem Ende vor knapp 2.500 Zuschauern zum 29:28 für die Hausherren. der Jubel kannte keine Grenzen mehr, die Halle stand Kopf. Und der BHC hatte drei punkte in der Hand, an die wenige Minuten zuvor nun wirklich keiner mehr geglaubt hatte.

NRW-Derby beim TBV

In der Liga steht für den BHC als nächstes das NRW-Derby beim TBV Lemgo Lippe an. Anwurf ist am Donnerstag um 19 Uhr.