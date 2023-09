WDR-Sport Bergischer HC feiert ersten Saisonsieg im Derby Stand: 14.09.2023 19:28 Uhr

Erlösung für den Bergischen HC: Im Derby gegen den VfL Gummersbach feierten die bergischen Löwen ihren ersten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga.

Der bergische HC hat in der Handball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren und das Derby beim VfL Gummersbach mit 33:27 (16:12) gewonnen. Spieler des Tages war Torhüter Peter Johannesson.

Guter Start des VfL

Der VfL Gummersbach erwischte im Derby gegen den berischen HC den besseren Start. Nach rund fünf Minuten erzielte Krisjan Horzen bereits das 5:2 - es schien, als ginde die Krise des BHC weiter. Doch die noch sieglosen "bergischen Löwen" kämpften sich in die Partie. Nach der Hälfte des ersten Durchgangs gingen die Gäste erstmals in Führung - Aron Seesing traf zum 8:7.

Gummersbach dagegen fand seinen Meister immer öfter in Schlussmann Peter Johannesson. Der Bergische HC war nun voll da und erspielte sich eine Drei-Tore-Führung. In der Folge agierte der BHC erstaunlich abgeklärt und selbstbewusst, obwohl die Gäste noch keinen Sieg in der Liga auf dem Konto haben. Mit 16:12 für die Gäste ging es in die Pause.

Johannesson avanciert zum Matchwinner

Nach der Pause bot sich den Zuschauern eine ausgeglichene Partie. Auf beiden Seiten wechselten sich gute Angriffe mit Fehlwürfen ab, verkürzen konnte Gummrsbach nicht. Allerdings blieben die Gastgeber in Schlagweite zum BHC. Doch der hatte hinten eine Wand im Tor - Johannesson krönte seinen Sahnetag mit einer Parade nach der anderen. Dagegen fand der VfL kein Mittel.

Gute sechs Minuten vor dem Ende führte der Bergische HC hochverdient mit sechs Toren Vorsprung, das Spiel war entschieden. Der VfL betrieb in der Schlussphase nur noch Schadensbegrenzung. Am Ende war die Offensive der Gastgeber zu schwach, die Defensive teilweise zu löchrig.