WDR-Sport BCL: Vorentscheidendes Spiel für Bonn gegen Holon Stand: 05.12.2023 17:12 Uhr

Die Baskets Bonn treten zum möglicherweise entscheidenden Spiel in der Basketball Champions League gegen Holon an. Das Spiel findet aber in Lettland statt.

Wenn am Mittwoch (06.12.2023) gegen Holon die Anfangssirene ertönt, werden die Telekom Baskets Bonn bereits eine Weile unterwegs sein. Denn um 6.30 Uhr hebt im Rheinland der Flieger zum wichtigen Spiel in der Champions League ab. Aber das Ziel heißt aufgrund der heiklen weltpolitischen lage nicht Israel - die Partie findet in Riga in Lettland statt. Und wie schon das Hinspiel in Bonn sind erneut keine Zuschauer zugelassen.

Bonn braucht einen Erfolg

Die Bonner haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen. In diesem besagten Spiel vor leeren Rängen vergaben die Baskets den Sieg und damit eine bessere Ausganglage mit der Schlusssekunde - als der Ball nicht im Korb landen wollte und die Partie 74:75 verloren ging.

Auch deshalb müssen die Rheinländer nun gewinnen: Der Titelverteidiger steht bei zwei Siegen und zwei Niederlagen bereits unter Druck. Eine Niederlage könnte auch zum vorzeitigen Aus beitragen. Holon ist Spitzenreiter der Gruppe mit einer Bilanz von 3:1. "Wir müssen gewinnen, egal wie", sagte Trainer Roel Moors dem Bonner General-Anzeiger. Nur der Gruppenerste steht sicher im Achtelfinale, Platz zwei und drei spielen in der Zwischenrunde.

Moors warnt vor "gutem Team" aus Holon

Vorteil für die Baskets: Holon hat bisher erst vier Partien absolviert - alle in der Champions League. Die Liga pausiert nach dem Überfall der Hamas und der anschließenden kriegerischen Auseinandersetzung immer noch. Mit einem Erfolg könnten die Baskets ihre Ausgangslage zudem wesentlich verbessern: Zum Einen würden sie dann die gleiche Bilanz wie die Israelis aufweisen, zum Anderen hätten die Bonner bei mehr als einem Punkt Unterschied den direkten Vergleich gewonnen.

Zwei Siege, gegen Holon und im Dezember gegen Breogan, bedeuten sogar den sicheren Gruppensieg. Doch Trainer Moors warnt vor Holon: "Ein gutes Team bleibt ein gutes Team. Egal, wo sie spielen und ob mit oder ohne Zuschauer." Für die Baskets geht es nach der Champions League direkt weiter mit dem nächsten Highlight: Am Wochenende wartet im Pokal der FC Bayern München. Ein Sieg wäre also nicht nur für die Ausgangslage gut, sondern auch für das Selbstvertrauen.