WDR-Sport BCL: Baskets Bonn schlagen Rio Breogan nach starker erster Hälfte Stand: 08.11.2023 21:22 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben am 3. Spieltag der Basketball-Champions-League den zweiten Sieg eingefahren. Gegen Rio Breogan aus Spanien machten die es die Baskets am Ende aber fast noch einmal spannend.

Die Bonner gewannen am Mittwochabend in eigener Halle mit 86:71 (47:25). Damit führt Bonn die Gruppe F mit zwei Siegen und einer Niederlage an. Der Sieger der Vierer-Gruppe zieht direkt in die Achtelfinal-Gruppe J ein, die Zweit- und Drittplatzierten müssen in eine "Play-In"-Serie. Die Achtelfinals werden noch einmal in vier Vierergruppen ausgespielt.

Bester Werfer der Bonner war Brian Fobbs mit 21 Punkten. Glynn Watson steuerte 20 Zähler zum Sieg bei. Till Pape kam auf 16 Zähler. Für Rio Breogan traf Matej Rudan mit 16 Punkten am besten.

Starke Defense als Grundstein für den Erfolg

Den Grundstein für den Sieg legten die Baskets in der ersten Halbzeit mit starker Defense. Schon im ersten Viertel zwangen die Bonner die Gäste zu neun Turnovern. Es dauerte fast sechs Minuten bis zum ersten Treffer aus dem Feld für die Spanier. Fobbs brachte Bonn mit der Schlss-Sirene des ersten Viertels erstmals zweistellig in Führung (19:9).

Das zweite Viertel verlief zunächst ausgeglichen. Erst gegen Ende des Abschnitts zogen die Bonner wieder an. In den letzten rund drei Minuten der ersten Halbzeit erlaubten die Baskets den Gästen nur noch vier Punkte. Glynn Watson, der für Harald Frey startete, brachte Bonn 45 Sekunden vor Viertel-Ende erstmals mit mehr als 20 Punkten in Front (44:23). In die Halbzeit gingen die Baskets mit einer 47:25-Führung.

In der zweiten Halbzeit lief dann für Bonn offensiv wenig zusammen. Acht Ballverluste leisteten sich die Baskets und ließen die Gäste so zwischenzeitlich wieder auf 15 Punkte herankommen (58:43). Die Baskets gingen dennoch mit eienr 16-Punkte-Führung ins Schlussviertel.

Baskets bringen Breogan zurück ins Spiel

Auch im vierten Viertel kämpften sich die Gäste weiter heran, ohne Bonn jedoch wirklich gefährlich zu werden. Zwischenzeitlich schraubte Fobbs per Dreier die Bonner Führung dann wieder auf 20 Punkte hoch (79:59). Aber dann brachen die Baskets plötzlich ein und leisteten sich drei Ballverluste in Folge. Angeführt von Rudan startete Breogan eine Aufholjagd und kamen eine Minutze vor dem Ende wieder auf neun Punkte heran (80:71). Die Spanier fingen nun an zu foulen, um die Uhr zu stoppen. Die Baskets hielten sich von der Freiwurflinie aber schadlos und hielten Bregan so auf Distanz. Ein Dreier von Fobbs neun Sekunden vor Schluss sorgte letztlich für den dann doch deutlichen Bonner Sieg.

Weiter geht es für die Baskets Bonn am kommenden Sonntag, wenn in der Basketball-Bundesliga der FC Bayern München nach Bonn kommt (17 Uhr). Nächster Gegner der Baskets in der Champions League ist am 21. November Bursaspor Basketbol aus der Türkei (20 Uhr).