WDR-Sport BBL: Bonner Auftaktniederlage in Vechta Stand: 01.10.2023 16:39 Uhr

Die Baskets Bonn haben zum Saisonauftakt eine Niederlage bei Rasta Vechta hinnehmen müssen.

Von Thorsten Rosenberg

Die Bonner verloren am Sonntag trotz eines guten Auftritts beim starken Aufsteiger mit 79:84 (43:43).

Die Partie in Vechta vom 2. Spieltag war die erste Partie der neuen Saison für die Bonner. Wegen der Teilnahme der Baskets am Intercontinental Cup war das Auftaktspiel gegen Tübingen verlegt worden. Der Aufsteiger aus Vechta hatte seine erste Partie gegen Bamberg klar gewonnen (101:79).

Und auch die Partie gegen die komplett neuformierte Bonner Mannschaft begannen die Niedersachsen stark. Nach einem 4:5-Rückstand zog Vechta auf 11:5 davon. Doch das Team von Trainer Roel Moors fing sich. In einer attraktiven, temporeichen Partie mit vielen Abschlüssen drehten die Baskets die Partie und gingen mit 16:13 in Front.

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Das erste Viertel, in dem auf Bonner Seite vor allem Brian Fobbes, Sam Griesel und Glynn Watson Jr. mit guten Aktionen auffielen, endete mit einer 28:25-Führung der Hausherren.

Auch das zweite Viertel verlief turbulent. Vechta nutzte seine Möglichkeiten gegen den deutschen Vize-Meister zunächst jedoch konsequenter und lag vier Minuten vor der Halbzeit mit 41:33 vorne. Doch die Gäste kämpften sich zurück. Vor allem über die Offensiv-Rebounds punktete das Moors-Team, so dass Bonn zur Pause mit einem 43:43-Remis in die Kabinen ging.

Kuhse und Ferner nach dem Wechsel furios

Nach dem Wechsel sorgten vor allem Vechtas Tommy Kuhse und der treffsichere Joschka Ferner für Probleme in der Bonner Defensive. Der Aufsteiger war in dieser Phase kompromissloser und lag dreieinhalb Minuten vor dem Ende des dritten Abschnitts mit 63:56 vorne. Immerhin konnten die Bonner den Rückstand vor Beginn des letzten Viertels auf fünf Zähler verkürzen (67:62).

Im Schlussviertel blieb es hochspannend. Doch in das Bonner Offensivspiel schlichen sich einige Flüchtigkeitsfehler ein. Vechta wusste das zu nutzen und führte vier Minuten vor dem Ende mit 76:68. Noah Kirkwood und Glynn Watson Jr. brachten die Bonner noch einmal auf drei Punkte heran.

Doch in den letzten anderthalb Minuten vergaben die Gäste zu viele Möglichkeiten, so dass Vechta am Ende mit etwas Glück aber verdient mit 84:79 gewann. Am treffsichersten zeigten sich auf Bonner Seite Watson Jr. (16), Fobbs (14) und Kirkwood (13).

Heimspiel gegen Tübingen

Für die Bonner geht es am Mittwoch weiter mit dem Nachholspiel des 1. Spieltages gegen die Tigers aus Tübingen. Los geht´s in eigener Halle um 20 Uhr.