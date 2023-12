WDR-Sport BBL: Baskets Bonn setzen Siegesserie in Braunschweig fort Stand: 03.12.2023 17:24 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben am Sonntag in der BBL den vierten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Löwen Braunschweig behielten sie in einem lange offenen Duell mit 102:94 (29:27, 31:28, 24:19, 20:18) die Oberhand.

Dass die Rheinländer zur Halbzeit mit fünf Punkten in Führung lagen, hatten sie vor allem ihrer starken Performance bei den Drei-Punkte-Würfen zu verdanken. Aus der Distanz brachten sie 62 Prozent ihrer Würfe ins Ziel (24 Punkte), die Hausherren leiglich 45 Prozent.

Bonn baut Führung nach Halbzeit entscheidend aus

Nach der Pause gab der gut aufgelegte Norweger Harald Frey mit einem glänzenden Anspiel auf Savion Flagg, der nur noch per Dunking vollstrecken musste, die weitere Marschroute vor. Vier weitere Punkte durch Frey und Noah Kirkwood sorgten für die erste zweistellige Bonner Führung.

Zu Beginn dieses dritten Viertels machten es die Braunschweiger den Gästen zu leicht zu punkten. Am Ende wechselte das Team des belgischen Trainers Roel Moors mit einer Zehn-Punkte-Führung zum letzten Mal die Seiten.

Frey und Sengfelder stark im Schlussviertel

Im Schlussviertel waren es nicht zuletzt Frey und Christian Sengfelder, die die Gastgeber mit Assists, Korblegern sowie wichtigen Dreiern und Rebounds auf Distanz hielten. Die Löwen kamen noch einmal auf fünf Punkte heran, ehe die Gäste mit sechs Punkten in Serie knapp zwei Minuten vor dem Ende die Weichen endgültig auf Sieg stellten.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Bonnern nicht. Am Mittwoch treffen sie in der Champions League im Topspiel der Gruppe F auf Tabellenführer Hapoel Holon (Israel), und am kommenden Sonntag empfangen sie im Viertelfinale des BBL-Pokals den FC Bayern München.