WDR-Sport Bayer Leverkusen löst Pflichtaufgabe Turbine Potsdam Stand: 10.11.2024 15:54 Uhr

Bayer Leverkusen hält durch einen souveränen Heimsieg gegen Schlusslicht Turbine Potsdram Anschluss an die Tabellenspitze.

Die Rheinländerinnen setzten sich am Sonntag gegen die noch punkt- und torlosen Potsdamerinnen mit 3:0 (2:0) durch und bleibt auf dem vierten Tabellenplatz, zwei Zähler hinter Spitzenreiter VfL Wolfsburg.

Kristin Kögel (4.), Cornelia Kramer (13.) und Lilla Turanyi (63.) erzielten die Tore in einer weitgehend einseitigen Partie.

Kögel trifft bei ihrem Jubiläum

Die Werkself startete mit hohem Druck ins Spiel und belohnte sich bereits in der 4. Minute mit dem 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Kögel, die ihr 100. Pflichtspiel für Bayer bestritt. Kögel hatte in der 11. Minute das 2:0 auf dem Fuß, schoss aber knapp am Pfosten vorbei. Besser machte es Kramer zwei Minuten später, als sie bei einem Leverkusener Konter von Loreen Bender in Szene gesetzt wurde und unbedrängt einschob (13.).

Fast wäre Potsdam kurz darauf überraschend zum ersten Saisontor gekommen, doch der Schuss von Caroline Krawczyk aus fünf Metern ging über das Leverkusener Tor (14.). Die Brandenburgerinnen waren nun besser im Spiel und ließen auch defensiv nicht mehr so viel zu. Erst in der 29. Minute hatte Bender bei einem Konter das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Turbine-Schlussfrau Vanessa Fischer. Kurz darauf hatte auch Janou Levels eine gute Gelegenheit, schoss aber am Tor vorbei (30.). Kurz vor der Pause meldeten sich auch die Gästinnen nochmal vor dem Leverkusener Tor mit einem Schuss aus der Distanz von Kim Schneider zu Wort, aber Friederike Repohl parierte (45.).

Turanyi mit der Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Leverkusen das Geschehen. Levels verpasste in der 53. Minuten nur knapp das 3:0 nach einer Ecke. Besser machte es Turanyi, die bei einer weiteren Leverkusener Ecke per Kopf für die Entscheidung sorgte (63.). Potsdram steckte jedoch nicht auf und war gewillt, noch das erste Saisontor zu erzielen. Die eingewechselte Noa Selimhodzic verpasste diesen in der 71. Minute nur knapp. Bis zum Schlusspfiff verbuchten beide Teams noch einige Halbchancen, ein Tor fiel aber nicht mehr.

Auswärtsspiel bei RB Leipzig

Das nächste Ligaspiel bestreitet Leverkusen am kommenden Sonntag (17.11.2024). Dann ist die Werkself bei RB Leipzig zu Gast (18.30 Uhr).