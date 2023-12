WDR-Sport Bayer 04 Leverkusen kann sich nur selbst schlagen Stand: 20.12.2023 15:59 Uhr

Mit dem souveränen Sieg gegen den VfL Bochum hat sich Bayer 04 Leverkusen die inoffizielle Wintermeisterschaft gesichert und einen offiziellen Bundesligarekord aufgestellt. Was die Werkself derzeit anfasst, scheint zu gelingen.

Von Jörg Strohschein

Bereits vor dem Spiel kam es für Leverkusener Verhältnisse zu geradezu enthusiastischen Szenen. Mehrere hundert Fans hatten Spalier für den Mannschaftsbus auf dem Weg zum Stadion gestanden, dabei diverse Pyrotechnik-Artikel gezündet und damit das Bayer-Team auf seinem Weg begleitet.

Es herrscht überaus große Begeisterung rund um die Mannschaft von Trainer Xabi Aonso - und dieses Phänomen am Rhein ist allerdings nicht nur auf die lokalen Anhänger begrenzt. Was die Werkself in dieser Saison anfasst, scheint zu gelingen. Darüber spricht derzeit auch die gesamte (Fußball-) Republik.

Neuer Startrekordhalter

Das 4:0 gegen den insgesamt chancenlosen VfL Bochum bedeutete das Ende einer Hinrunde, die sie unter dem Bayerkreuz so noch nie erlebt haben. 13 Siege, drei Remis, keine Niederlage in der Bundesliga. 42 Punkte nach 16 Partien. Sechs Spiele, sechs Siege in der Europa League. Im DFB-Pokal souverän ins Viertelfinale eingezogen.

Leverkusen ist mit saisonübergreifend 25 Pflichtspielen ohne Niederlage neuer Startrekordhalter der Bundesliga. Eine Statistik eines Tabellenführers, die die Konkurrenz erschaudern lassen dürfte. "Das gefällt uns natürlich sehr gut, vor allem mit welchem Spirit wir auftreten", sagte Sportdirektor Simon Rolfes.

Niveau deutlich angehoben

Und mittendrin ein Trainer, der dieses Team erschaffen hat, ohne dabei auch nur den Hauch von Überheblichkeit oder Besserwisserei an den Tag zu legen. Auch mit Hilfe und dem großen Know-How von Alonso haben die Bayer-Verantwortlichen um Sportdirektor Rolfes den in der Vorsaison ohnehin schon talentierten Kader luxus-renoviert.

Neu-Leverkusener Profis wie Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Victor Boniface, Alejandro Grimaldo haben das Niveau - unter der Anleitung des spanischen Trainers - nochmal deutlich angehoben.

Glaube an die Meisterschaft

So souverän sich Alonso einst als Weltklasse-Spieler auf dem Feld präsentierte, so ausgewogen, konzentriert und selbstbewusst spielt auch seine Mannschaft. "Wir hatten die Hoffnung, eine gute Runde zu spielen. Die größten Optimisten hätten aber nicht gedacht, dass wir in dieser Situation sind. Jetzt machen wir erst einmal eine Pause und dann machen wir hoffentlich so weiter", sagte Alonso.

Es hat sich etwas eng zusammengefügt bei Bayer 04, was offenbar auch zusammen gehört. Die Spieler verstehen es derzeit geradezu optimal, ihr individuelles Können als kollektive Stärke zu vereinen. Das Team kann sich eigentlich nur selbst schlagen. In "Vizekusen" wird mittlerweile sogar an die deutsche Meisterschaft geglaubt.

Afrika Cup als Störfaktor

Der besonders ausgeprägten Harmonie und Glückseligkeit über die Weihnachtsfeiertage dürfte in Leverkusener eigentlich nichts im Wege stehen, wäre da nicht der Afrika Cup (13. Januar bis 14. Februar 2024), der womöglich ein unterschwellig ungutes Gefühl bei dem ein oder anderen Verantwortlichen auslösen dürfte.

Bis fünf Spieler stehen Alonso in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung. Vor allem das Fehlen der extrem zuverlässigen Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) sowie des nigerianischen Toptorjägers Victor Boniface könnte die Werkself besonders schmerzen.

Trainer von den Fans gefeiert

Gegen Bochum agierte ein Team, das so auch in der Zeit des Afrika Cups auflaufen könnte - ohne die möglichen Cup-Teilnehmer. "Es war ein Test, aber kein Risiko", sagte Alonso. Wie gut auch dieses (Ersatz-) Team funktionierte, zeigte Angreifer Patrik Schick, der in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielte.

Die Anhänger von Bayer 04 skandierten nach dem Spiel, bei einem großen, gemeinsamen Weihnachtssingen im abgedunkelten Stadion, den Namen des Trainers. "Das gefällt mir natürlich. Ich spüre die Energie und die Hoffnung der Fans", sagte Alonso. So viel Harmonie wie in diesen Tagen war selten unter dem Bayerkreutz.