Druck auf Terzic steigt Dortmunder Ergebniskrise geht gegen Mainz 05 weiter Stand: 19.12.2023 22:24 Uhr

Die Ergebniskrise von Borussia Dortmund in der Bundesliga verschärft sich. Auch das Heimspiel gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 konnte der BVB nicht gewinnen und musste sich mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Der Druck auf Trainer Edin Terzic steigt.

Die Führung durch Julian Brandt (29.) glich Sepp van der Berg (43.) noch vor der Pause aus. Damit hält die Sieglos-Serie beider Mannschaften an. Bei der Borussia wurden Erinnerungen wach an das unsägliche Saisonfinale Ende Mai, als die BVBer gegen eben diese Mainzer mit einem 2:2 im Heimspiel die sicher geglaubte Meisterschaft verspielten.

Der BVB ist nun seit sechs Pflichtspielen ohne Erfolg. Sollte der VfB Stuttgart am Mittwoch (20.12.2023) gewinnen, beträgt der Rückstand auf Champions-League-Platz vier schon sechs Punkte. Damit dürften es ungemütlichte Weihnachtstage vor allem für Dortmunds Trainer Edin Terzic werden und die Diskussionen um sein Traineramt an Fahrt auf nehmen.

Für die Rheinhessen war es das sechste Bundesligaspiel in Folge ohne Dreier, aber sie durften diesen Punktgewinn in Dortmund wie einen kleinen Sieg feiern.

Vielversprechender Beginn der Dortmunder

Die Mainzer überließen den Borussen - ohne Marco Reus, dafür mit Marcel Sabitzer - zunächst die Initiative. Und der BVB drückte gleich aufs Tempo, vor allem in Person von Jamie Bynoe-Gittens, der in der 7. Minute allerdings nur die Unterkante der Latte anvisierte. Es war ein deutliches Signal, in welche Richtung das Spiel gehen sollte.

Die Musik spielte überwiegend in der Mainzer Hälfte. Weil der BVB aber auch viele Fehlpässe drin hatte, wirkte alles etwas umständlich. Also musste eine Standardsituation her: Foul an Sabitzer, und den Freistoß aus 18 Metern versenkte Julian Brandt wunderschön ins Netz. 05-Ersatzkeeper Daniel Batz streckte sich vergeblich, touchierte den Ball aber nur mit den Fingerspitzen.

Chancen für eine höhere Führung

Dortmund drehte weiter auf. Sabitzer schoss ebenfalls an die Latte (31.), und Niclas Füllkrug hätte auf 2:0 stellen müssen (33.). In Überzahl schloss der Nationalstürmer aber zu eigensinnig ab. Statt einer deutlicheren Führung kamen die Mainzer gegen Ende der ersten Halbzeit stärker auch - und zum Erfolg.

Nach langer Mwene-Flanke an den zweiten Pfosten stieg der lange Niederländer Sepp van den Berg höher als Füllkrug und Emre Can und köpfte über die Linie. Eine gute und überlegen geführte erste Halbzeit endete für die Schwarz-Gelben mit einer Ernüchterung.

BVB in Durchgang zwei völlig verunsichert

Und der Ausgleichstreffer zeigte auch in der zweiten Halbzeit Wirkung. Von der BVB-Überlegenheit der ersten Halbzeit war nichts mehr zu sehen. Die Dortmunder, bei denen zur zweiten Halbzeit Niklas Süle für Mats Hummels kam, spielten gehemmt und so, als hätte jemand ihnen Stecker gezogen. Die Mainzer dagegen spürten plötzlich, dass in Dortmund etwas zu holen war.

Edin Terzic reagierte auf den stockenden Spielfluss seiner Elf und brachte zwei neue Offensivmänner: den jungen Samuel Bamba (zweiter Bundesligaeinsatz) und den erfahrenen Sebastien Haller. Der schwache Füllkrug und Bynoe-Gittens mussten raus.

Aber es blieb dabei: Dortmund spielte weiter verunsichert und ideenlos. Von Aufbäumen gegen das drohende Remis war nichts zu spüren. Niemand zu sehen im schwarz-gelben Trikot, der das Spiel an sich. Als Johnny Burkhart in der Schlussphase sogar die Chance auf den Mainzer Siegtreffer hatte, gab es gellende Pfiffe von einem Teil der BVB-Fans, während die mitgereisten Mainzer Anhänger ihre Mannschaft nach Ende der Partie feierten.

BVB im neuen Jahr nach Darmstadt, Wolfsburg kommt nach Mainz

Für den BVB geht es in 2024 weiter mit dem Gastspiel bei Darmstadt 98 (Samstag, 13.1. 2024, 18.30 Uhr). Die Mainzer empfangen am gleichen Tag den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr).