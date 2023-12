Zwei Treffer in der Nachspielzeit Frankfurt dreht dramatisches Spiel gegen Gladbach Stand: 20.12.2023 22:39 Uhr

Eintracht Frankfurt hat in einem dramatischen Bundesligaspiel in der Nachspielzeit Borussia Mönchengladbach doch noch bezwungen - entscheidend war ein Platzverweis.

Was für eine Dramatik. Eintracht Frankfurt hat am Mittwochabend (20.12.2023) in einem dramatischen Finish Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:1) geschlagen. Zur tragischen Figur wurde Max Wöber. Erst brachte er die Gladbacher in Führung (27. Minute), durfte sich fast schon als Matchwinner fühlen. Dann flog er nach einer Gelb-Roten Karte in der 88. Minute vom Platz. In Überzahl drehten die Frankfurter die Partie in der Nachspielzeit durch Treffer von Aurelio Buta (90.+2) und Robin Koch (90.+7).

Frankfurt überwintert mit 24 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang und mischt im Kampf um die Europapokalplätze mit. Mönchengladbach dümpelt als Zwölfter mit 17 Punkten im Mittelfeld vor sich hin.

Heimstärke gegen Auswärtsschwäche

Für beide Mannschaften ging es nach einem Umbruch zu Saisonbeginn und einer durchwachsenen Hinrunde darum, ihren Fans einen versöhnlichen Jahresabschluss zu bieten. Dabei traf Heimstärke auf Auswärtsschwäche: Die SGE hatte in den vorherigen 17 Heimspielen nur gegen den VfB Stuttgart Ende November verloren und zuletzt den FC Bayern mit 5:1 gedemütigt, Gladbach war in den vorherigen 15 Auswärtsspielen nur ein Sieg bei 1899 Hoffenheim gelungen - Ende Januar.

In ihrem 99. Bundesliga-Duell suchten beide Teams von Beginn an ihr Heil in der Offensive, ohne sich zunächst hochkarätige Chancen herausspielen zu können - was auch daran lag, dass die finalen Pässe nicht ankamen. Die beste Möglichkeit hatte erst einmal Frankfurts Willian Pacho (22.), der einen Schuss aus 18 Metern knapp über die Latte setzte.

Gladbachs erste echte Chance gleich drin

Mit der ersten echten Chance ging die Borussia dann fünf Minuten später in Führung. Nach einer Ecke von Franck Honorat kam Wöber aus elf Metern unbedrängt zum Kopfball und versenkte die Kugel im langen Eck. Der Eintracht-Abwehr fehlte es in dieser Szene völlig an Zuordnung, das gesamte Team war danach beeindruckt. Sieben Minuten später hätte Wöber (34.) nach Zuspiel von Alassane Pléa erhöhen können, sein leicht abgefälschter Schuss aus halblinker Position im Strafraum klärte SGE-Schlussmann Kevin Trapp gerade noch zur Ecke.

Frankfurt bemühte sich, Anschluss zu finden, doch in den entscheidenden Momenten mangelte es immer wieder an Präzision und der letzten Entschlossenheit. So ging es mit dem knappen Gladbacher Vorsprung in die Pause.

Schreckmomente nach Zusammenprall

Einen Schreckmoment gab es kurz nach der Wiederanpfiff, als nach einem Freistoß von Farès Chaïbi (51.) der herauseilende VfL-Torhüter Moritz Nicolas und Kollege Luca Netz mit den Köpfen zusammenprallten - beide konnten nach einer Behandlungspause weiterspielen. Gladbachs Wöber (74.) zog sich nach einem Kopf-Crash mit Mario Götze einen Cut zu - der Borusse spielte weiter, der Frankfurter ging kurz darauf raus.

Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Die Eintracht drängte auf den Ausgleich, bot den Gladbachern aber dadurch auch viel Raum. Erst scheiterte Chaïbi (54.) mit einem Flachschuss von links am starken parierenden Nicolas, dann setzte Gladbachs Manu Koné (62.) den Ball aus dem Rückraum knapp neben den linken Pfosten.

Gelb-Rot für Wöber ändert alles

Die Partie wogte weiter hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Die Eintracht dominierte das Spiel, aber es fehlten die spielerischen Elemente. Die Borussia verteidigte aufopferungsvoll, wobei es Wöber übertrieb. Nach einem "Stempel" auf den Fuß von Chaïbi musste er zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Danach begann das Frankfurter Weihnachtsmärchen. In der Nachspielzeit sorgten Buta und Koch für den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg und für Ekstase in der Frankfurter Arena.

Für Gladbach hingegen fand eine Horrorserie kein Ende. Seit 2003 hat die Borussia ein Spiel zum Jahresabschluss nicht mehr gewonnen.

SGE nach der Winterpause in Leipzig, Gladbach gegen Stuttgart

Für Frankfurt geht der Ligabetrieb nach der Winterpause bei RB Leipzig weiter (13.01.2024, 15.30 Uhr). Gladbach empfängt tags darauf um 17.30 Uhr den VfB Stuttgart.