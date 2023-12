Sieg zum Jahresende Schick-Hattrick zementiert Bayers Tabellenführung Stand: 20.12.2023 23:16 Uhr

Auch mit einem Hattrick von Patrik Schick hat Bayer Leverkusen am Mittwochabend (20.12.23) gegen den VfL Bochum seine Tabellenführung in der Bundesliga zementiert. Bayer schlug den VfL mit 4:0 (2:0).

Für die Leverkusener Führung brauchte es einen Foulelfmeter, den der Gefoulte, Patrik Schick, selbst verwandelte (30.), und der Tscheche war es dann auch, der nach nicht einmal zwei Minuten zum zweiten Mal traf (32.). Mit dem dritten Treffer noch vor der Pause lieferte der Stürmer einen Hattrick ab (45.+1). Victor Boniface trug sich ebenfalls noch in die Torschützenliste ein (69.). Bayer feiert Silvester auf Tabellenplatz eins, Bochum hat als 14. sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

"Bayer Leverkusen ist die Mannschaft der Stunde", sagte Bochums Keven Schlotterbeck nach der Partie am Sportschau-Mikrofon, "wir haben versucht, unser Bestes zu geben. Dann fährst du mit vier Stück heim - das kann passieren. Wollen wir natürlich nicht, aber so ist es."

Starker Beginn der Gäste

Bochums Start in die Partie beim Tabellenführer war überraschend selbstbewusst. Bayer-Coach Xabi Alonso verzichtete in seiner Anfangsformation auf die Spieler, die ihm im Januar wegen des Afrikacups fehlen werden: Victor Boniface, Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou saßen zu Spielbeginn auf der Bank. Der VfL und Trainer Thomas Letsch schienen die ungewohnte Aufstellung der Gastgeber ausnutzen zu wollen: Schnelle vertikale Pässe brachten die Abwehr der Werkself mehrfach in Bedrängnis.

So musste zweimal Stanišić in höchster Not klären, einmal gege Takuma Asano (9.), wenig später gegen Christopher Antwi-Adjei (10.). Aber Zählbares für den VfL? Fehlanzeige.

Harte Elfmeterentscheidung bringt Führung

Die aktuelle Verfassung der beiden Teams und ihren Tabellenstand wurde dann aber nach einer knappen halben Stunde deutlich: Leverkusens Stürmer Schick lief allein aufs Bochumer Tor zu. VfL-Keeper Manuel Riemann warf sich Schick in den Weg, zog zwar alle Extremitäten zurück, dennoch kam der Bayer-Angreifer zu Fall. Es war zwar kein aktives Foul des Tormann - aber das undiskutierbare Hineinrutschen in den Laufweg Schicks rechtfertigte dann durchaus den Elfmeterpfiff des Unparteiischen Daniel Schlager. Schick verwandelte cool selbst, hatte Glück, dass Riemann den locker getretenen Ball knapp nicht erreichte.

Das Tor war eindeutig ein Wirkungstreffer gegen die Bochumer, die sich bis dato durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen positiveren Spielverlauf hatte machen dürfen. Doch mitten in den Schock des ersten Gegentores lenkte Schick einen präzise Hereingabe von rechts von Jeremy Frimpong ins Tor. Und ließ sich kurz vor dem Halbzeitpfiff nach seinem Kopfballtreffer nach einer Grimaldo-Ecke von rechts für einen Hattrick feiern.

Bochums Gegenwehr in dieser Partie war gebrochen. Ein Treffer von Robert Andrich wurde wegen Abseits zurecht zurückgenommen (62.). Dann aber brachte Alonso Boniface, der etwa anderthalb Minuten nach seiner Einwechslung den vierten Bayertreffer erzielte.

17. Spieltag: Leverkusen in Augsburg, Bochum gegen Bremen

Nach der kleinen Winterpause tritt Bayer Leverkusen am 17. Spieltag beim FC Augsburg an (Samstag, 13.01., 15.30 Uhr), die Bochumer empfangen am Sonntag (15.30 Uhr) Werder Bremen.