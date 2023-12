Traumtor von Kane FC Bayern macht es sich in Wolfsburg unnötig schwer Stand: 20.12.2023 22:23 Uhr

Der FC Bayern München hat das Jahr 2023 mit einem Sieg beendet. Beim 2:1 (2:1) beim VfL Wolfsburg führte der Rekordmeister bereits komfortabel durch Jamal Musiala und ein Traumtor von Harry Kane, ließ den Gegner aber wieder rankommen.

Über die Rolle von Thomas Müller war in den vergangenen Wochen enorm viel diskutiert worden. Unter Thomas Tuchel gehörte der Altstar in den meisten Fällen nicht zur ersten Garde - doch vor dem Spiel in Wolfsburg setzte der Verein mit seiner Vertragsverlängerung ein Zeichen, wie wichtig Müller für den FC Bayern ist. Und das untermauerte der Offensivspieler auch zum Abschluss des Fußballjahres.

Bei den ersten gefährlichen Szenen war Müller direkt beteiligt, zunächst fehlte ihm aber noch das Glück. Nach einem Solo von Leroy Sané schaffte es der Nationalspieler zweimal nicht, den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken. Im Anschluss verfehlte Raphael Guerreiro nach Müllers Rückpass das gegnerische Tor (27.). Kurz darauf wurde es noch knapper, als Müller per Kopf die Latte traf (32.).

Musiala und Kane verwerten Müller-Zuspiele

Als Vollstrecker scheiterte der 34-Jährige, dafür glänzte der erfolgreichste Vorlagengeber der Bundesliga-Geschichte wieder als eben solcher. Nur eine Minute nach seiner vergebenen Großchance flankte Müller punktgenau auf Jamal Musiala, der per Kopf das 1:0 für die Bayern erzielte (33.). Und auch das 2:0 bereitete er vor - wobei das Tor als alleinige Glanzleistung des Torschützen zu bezeichnen ist. Harry Kane nahm aus 22 Metern Maß und schlenzte den Ball mit seinem rechten Fuß in den Winkel (43.).

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel komfortabel in Führung, aber kurz vor der Pause dann nachlässig. Das defensive Mittelfeld, in dem erneut Joshua Kimmich und Leon Goretzka fehlten, ließ Maximilian Arnold passieren, der seinerseits zeigte, dass er wie Kane über einen herausragenden Distanzschuss verfügt. Aus etwa 23 Metern erzielte der Wolfsburger Taktgeber den Anschlusstreffer und ließ Manuel Neuer keine Chance (45.+1).

Wolfsburg macht Druck - jedoch erfolglos

Dieses Tor gab den Gastgebern Auftrieb. München hatte zu Beginn des zweiten Durchgangs Probleme und in einigen Situationen Glück, dass den "Wölfen" nicht der Ausgleich gelang. So musste Neuer mit einer Fußabwehr gegen Rogerio retten (58.), bei zwei weiteren Situationen fehlte nur noch der letzte Pass Richtung VfL-Stürmer Jonas Wind.

Die Bayern schafften es zwar nicht, selbst wieder so dominant wie in der ersten Hälfte aufzutreten, aber immerhin überstanden sie den ersten Wolfsburger Schwung und konnten die Partie neutralisieren. Die Gastgeber rannten weiter an, kamen aber nicht mehr in die gefährlichen Räume. Weil München seine Konter aber auch nicht konsequent ausspielte, blieb die Partie offen.

Bayern bleibt Leverkusen auf den Fersen

Doch die "Wölfe" nutzten die Gelegenheit, die ihnen die Bayern mit ihrem Blackout kurz vor der Pause und der dürftigen Leistung in der zweiten Halbzeit gaben, nicht. Bis zum Schlusspfiff war dem Team von Trainer Niko Kovac das Bemühen zwar anzumerken, die Qualität im letzten Drittel fehlte aber, um sich Chancen auf den Ausgleich herauszuspielen. Und so geht Wolfsburg mit einer Misere von drei Niederlagen aus den vergangenen vier Pflichtspielen ins neue Jahr.

Für München endet 2023 dagegen erfolgreich, jedoch waren sie wie in den vergangenen Monaten weit weg von ihrer gewohnten Souveränität. Der Rekordmeister bleibt damit weiter erster Verfolger von Tabellenführer Bayer Leverkusen und hat bei einem Nachholspiel (gegen Union Berlin) vier Punkte Rückstand. Um den aufzuholen, brauchen die Bayern unbedingt eine Leistungssteigerung - das gilt für den Gesamteindruck der Hinrunde, aber auch für die Darbietung in Wolfsburg.