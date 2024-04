WDR-Sport Fortunen trotzig: Remis kein Rückschlag Stand: 28.04.2024 14:58 Uhr

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat im Rennen um die Rückkehr in die Bundesliga an Boden verloren. Doch das Team wertet das Remis beim FC Schalke 04 im Aufstiegsrennen nicht als Rückschlag.

Nach sechs Siegen in Folge waren die Rheinländer am Samstagabend beim abgestürzten Westrivalen Schalke 04 nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus gekommen und es damit verpasst, den Rückstand auf den schwächelnden Tabellenzweiten Holstein Kiel deutlich zu verringern.

Zudem schrumpfte der Vorsprung vor dem Verfolger Hamburger SV, der am Nachmittag 4:0 bei Eintracht Braunschweig gewonnen hatte, auf vier Punkte. Nach dem Spiel reagierten Spieler und Trainer trotzig auf das erste sieglose Spiel nach zuvor sechs Erfolgen in Serie. "An unserer Mission hat sich nichts geändert", sagte Außenspieler Emmanuel Iyoha. "Vielleicht ist dieser eine Punkt der, der am Ende noch zu was Besonderem verhilft."

Mit dem siebten Sieg in Serie hätte der Tabellendritte Düsseldorf den direkten Aufstieg noch in der eigenen Hand gehabt. Nun geht die Fortuna aber mit weiterhin fünf Punkten Rückstand auf direkten Aufstiegsplätze in die letzten drei Rückrundenspiele. "Es wird alles wahrscheinlich einen Tick anders laufen als wir alle denken. Es werden noch ein paar Überraschungen da sein", meinte Stürmer Vincent Vermeij.

Thioune: "Fahren mit angenehmen Gefühl nach Hause"

Auch Trainer Daniel Thioune stärkte sein Team, das nach der glücklichen Schalker Führung durch den ehemaligen Düsseldorfer Kenan Karaman (55.) klar besser war und durch Ao Tanaka (67.) noch zum Ausgleich kam. "Hier in diesem Stadion vor dieser Kulisse, das ist ein großer Schritt in der Entwicklung meiner Mannschaft", befand der Fortuna-Coach. "Wir fahren mit einem angenehmen Gefühl nach Hause."

Sicherlich sorgte auch die letzte Szene des Spiels für das Düsseldorfer Wohlgefühl. Kurz vor Schluss entschied Schiedsrichter Harm Osmers auf Elfmeter für Schalke und Gelb-Rot gegen Düsseldorfs Joshua Quarshie, er revidierte dies aber nach Sichtung der Videobilder.

Schiedsrichter Harm Osmers betrachtet die Videobilder und nimmt in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Schalke und eine Gelb-Rote Karte für den vermeintlichen Übeltäter zurück.

"Es ist kein klarer Fehler, daher muss es ein Elfmeter sein", schimpfte Schalkes Coach Karel Geraerts bei "Sport1". Gästetorwart Florian Kastenmeier gab zu: "Wir haben meiner Meinung nach Glück gehabt." Und auch Thioune meinte: "Es hat einen Kontakt gegeben. Ich kann Karel verstehen, dass er Unmut hat. Aber nicht jeder Kontakt ist ein Foul." Sein Team hätte es "definitiv nicht verdient, als Verlierer vom Platz zu gehen".

Die inzwischen seit fünf Partien ungeschlagenen Königsblauen sammelten dagegen einen weiteren Zähler für den Klassenerhalt ein und verbesserten sich auf den elften Rang. Der Relegationsplatz ist weiter fünf Punkte entfernt.