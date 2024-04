WDR-Sport RL: Lippstadt lässt wichtige Zähler liegen - Gladbach baut Vorsprung aus Stand: 28.04.2024 17:01 Uhr

Im Fernduell um den Abstieg in der Regionalliga West hat die U23 von Borussia Mönchengladbach den Vorsprung auf Verfolger SV Lippstadt ausgebaut.

Die Gladbacher gewannen ihr Auswärtsspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf am Sonntag mit 3:0 (1:0). Shio Fukuda hatte die Borussia nach neun Minuten auf die Siegesstraße gebracht. Kilian Nuno Joaquim Sauck (62.) und Jacob Italiano (74.) sorgten für den letztlich hohen Sieg bei der Fortuna.

Der SV Lippstadt hingegen verlor sein Heimspiel gegen die U21 des 1. FC Köln mit 1:3 (1:1). Der Rückstand auf die Gladbacher, die den rettenden Platz 14 innehaben, vergrößerte sich drei Spieltage vor Saisonende auf fünf Zähler.

Sori-Kabas Treffer reicht Lippstadt nicht

Die Kölner waren nach 4 Minuten durch den 18-jährigen Slowenen Jaka Čuber Potocnik in Führung gegangen, doch Innenverteidiger Ibrahim Sori-Kaba glich bereits nach einer Viertelstunde für den SVL aus. Emin Kujović brachte die Domstädter erneut in Front (72.). Kurz vor Spielende sorgte Potocnik mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Wenig Hoffnung mehr für Velbert

Für die SSVg Velbert ist durch den Gladbacher Sieg die Chance auf den Ligaerhalt trotz des 2:1 (1:0)-Heimsieges gegen den FC Wegberg-Beeck vom vergangenen Freitag bei nun sieben Zählern Rückstand auf die Borussia und noch neun zu vergebenden Zählern praktisch gen Null gesunken.

Bei MSV-Abstieg auch RWA und Wegberg-Beeck nicht mehr zu retten

Durch den wahrscheinlichen Abstieg des MSV Duisburg aus der 3. Liga werden in dieser Spielzeit wohl vier Teams aus der Regionalliga absteigen. Für den FC Wegberg-Beeck und Rot Weiss Ahlen würde in diesem Fall der Abstieg in die Oberliga bereits feststehen.

Aachen trotz Heimniederlage aufgestiegen

Während der Abstiegskampf noch offen ist, ist in der Meisterfrage alles entschieden. Am Samstag verlor Alemannia Aachen gegen den 1. FC Bocholt 1:2 (0:1), stand aber bereits vor der Partie schon als Aufsteiger fest. Mehr als 30.000 Zuschauer feierten ausgelassen die Rückkehr in die 3. Liga.