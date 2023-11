WDR-Sport Baskets Bonn - Trio überzeugt und macht Hoffnung Stand: 13.11.2023 18:49 Uhr

Der Sieg gegen Bayern München zeigt, dass sich die neu formierten Baskets Bonn gegen die Top-Teams der Liga behaupten können. Ein Trio stach besonders heraus.

Von Jakob Halbfas

Das erste Saison-Highlight auf dem Bonner Hardtberg ist eingetütet. Die Telekom Baskets Bonn haben am Sonntagabend vor 6.000 begeisterten Bonner Fans für einen Überraschungserfolg gegen Euro-League-Team Bayern München gesorgt.

Schwacher Saisonstart für Bonn

Es ist nicht so, als hätte sich dieser Sieg der Bonner in den vergangenen Wochen angedeutet. Noch vor einer Woche verlor Bonn die Neuauflage des BBL-Finals aus der vergangenen Saison gegen Ratiopharm Ulm deutlich mit 87:105. Und auch der Saisonstart verlief alles andere als nach Plan. Das rundum neu formierte Team startete Anfang Oktober mit zwei Niederlagen gegen die beiden Aufsteiger in die Saison.

Seitdem zeigt sich nach und nach, dass sich in Bonn eine Mannschaft gefunden hat. Zwischenzeitlich drei Pflichtspielsiege in Folge - darunter zwei Erfolge in Ludwigsburg - und jetzt das Ausrufezeichen gegen den FC Bayern sind ein Indiz dafür, dass es Trainer Roel Moors gelingt, aus einem komplett neu zusammengestellten Kader eine Mannschaft zu bilden.

Ex-NBA-Star Ibaka in Bonn mit dabei

Gegen die Bayern, bei denen Ex-NBA-Champion Serge Ibaka erstmals in einem BBL-Auswärtsspiel auflief, trumpfte ein Trio besonders groß auf. Shooting Guard Brian Fobbs, Point Guard Glynn Watson Junior und Power Forward Till Pape erzielten jeweils mehr als 20 Punkte. Zusammen erzielten die drei 67 der insgesamt 88 Bonner Zähler. "Es gab einige Spieler, die heute gezeigt haben, dass sie auf dieses Niveau gehören", sagte Moors nach der Partie. Gemeint waren mit Sicherheit vor allem auch diese drei.

Nach dem Ausfall von Harald Frey startete Aufbauspieler Watson Junior erstmals von Beginn an. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner stellte in knapp 30 Minuten mit 22 Zähler seinen BBL-Bestwert ein und setzte mit neun Vorlagen eine neue persönliche Bestmarke. Es ist vor allem die Position des Aufbauspielers, auf die in Bonn in dieser Saison besonders genau geschaut wird. Noch im vergangenen Jahr spielte dort ein gewisser TJ Shorts - der beste Spieler der Saison 2022/23.

Watson Junior, Fobbs und Pape überzeugen

Watson Junior hat am Sonntag mit seiner besten Leistung im Bonner Trikot gegen eins der besten Teams der Liga gezeigt, dass er nach Stationen in Griechenland, Island, Polen und Litauen auch BBL kann. Gegen die Bayern war er einer von insgesamt sieben Spielern, die in dieser Saison erstmals in der BBL unterwegs sind. Dazu gehört auch Brian Fobbs, der ebenfalls seine beste Saisonleistung auf das Parkett brachte. Fobbs erzielte 25 Punkte, so viele wie bislang kein anderer Bonner in der noch jungen Saison. Gegen Bayern München fanden fünf seiner sieben Dreier-Versuche ihr Ziel.

Und auch Till Pape hat eines seiner besten wenn nicht sogar das beste Spiel seiner noch jungen Karriere in Bonn gezeigt. Mit 20 Punkten und sechs Rebounds zeigte sich der ehemalige Nationalspieler vor allem auch physisch stark.

Der Erfolg von Sonntag bedarf dennoch einer Einordnung. Die Bayern kamen mit einer Auswärtsniederlage gegen Braunschweig im Rücken nach Bonn und mussten schon früh im Spiel verletzungsbedingt auf die beiden Weltmeister Andreas Obst und Isaac Bonga verzichten.

Ungeachtet dessen steht fest: Bonn scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Die Leistungen von Pape, Watson Junior und Fobbs bestätigen zudem die sportliche Leitung, bei der Kaderplanung im Sommer ein gutes Händchen gehabt zu haben.