WDR-Sport Baskets Bonn - langsam ein Team Stand: 16.10.2023 18:48 Uhr

Die Leistung war ausbaufähig. Dennoch haben die Telekom Baskets Bonn im BBL-Pokal in Ludwigsburg den zweiten Pflichtspielsieg in Folge gefeiert. Die neue Mannschaft findet langsam zusammen.

Beinahe hätten die Baskets Bonn im Achtelfinale des BBL-Pokals bei den Riesen Ludwigsburg ein Déjà-vu erlebt. Schon im Finale des Intercontinental Cups in Singapur, einer Art Club-Weltmeisterschaft, kämpfte sich Champions-League-Sieger Bonn gegen Sesi Franca Basquete aus Brasilien nach Rückstand zurück und ging kurz vor Schluss in Führung. Doch dann traf Lucas Dias mit der Schluss-Sirene und entriss den Baskets so buchstäblich in letzter Sekunde den Titel.

Auch in Ludwigsburg hatten die Gastgeber mit 0,9 Sekunden auf der Uhr den letzten Wurf, nachdem sich die Baskets nach einem zwischenzeitlichen 16-Punkte-Rückstands zurück gekämpft hatten. Dieses Mal griff die Baskets-Defensive aber zu und zwang Jaren Lewis zu einem schwierigen Dreier, der den Ring komplett verfehlte.

Baskets im Pokal nun gegen Bayern München

"Natürlich kommt dir da Singapur in den Kopf. Noch eine solche Niederlage wäre nicht gut gewesen. Aber wir haben das gut gelöst", sagte Bonns Trainer Roel Moers nach dem Spiel dem Bonner "General-Anzeiger". Am Ende gingen die Baskets mit 80:79 als Sieger vom Parkett und treffen nun im Pokal-Viertelfinale (9./10. Dezember) in eigener Halle auf den FC Bayern München.

Dabei lief bei den Bonnern in Ludwigsburg offensiv wenig zusammen. Eine schwache Dreierquote von 22,9 Prozent und 15 Ballverluste sind sicherlich nicht der Anspruch der Baskets. Kapitän Christian Sengfelder war das egal: "Es muss nicht immer schön sein, heute war es sehr physisch. Wir sind sehr froh, dass wir das Ding drehen konnten", sagte er.

Baskets-Team komplett neu zusammengestellt

Dass bei den Baskets so früh in der Saison noch nicht alles rund läuft, ist keine Überraschung. Denn das Team ist nach dem Ausverkauf im Sommer komplett neu zusammengestellt und muss sich dementsprechend noch finden. Umso wichtiger ist es für die Bonner, Erfolge zu sammeln - egal wie. "Ich denke, dass das ein Charaktersieg für uns ist", sagte Moers.

Den Start in die Saison in der Basketball-Bundesliga hatten die Baskets verpatzt. Gegen die beiden Aufsteiger Rasta Vechta und Tigers Tübingen gab es zu Beginn der Spielzeit gleich zwei Niederlagen. Gegen den MBC aus Weißenfels gelang dann mit einem überzeugenden 100:73-Sieg der Befreiungsschlag, gefolgt vom "Charaktersieg" in Ludwigsburg. "So langsam sehe ich ein Team. Der nächste Schritt ist jetzt für alle individuell zuzulegen", sagte Moers dem "General-Anzeiger".

Baskets treten in große Fußstapfen

Die Fußstapfen, in die Moers' Team in Bonn getreten sind, sind groß. Im Vorjahr gewann die Baskets um Erfolgstrainer Tuomas Iisalo und MVP TJ Shorts die Champions League und wurden BBL-Vizemeister - die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Vergleiche mit dem Team aus dem Vorjahr lässt Moers nicht zu: "Ich fühle den Druck so nicht. Wir haben mit dem Team aus der vergangenen Saison nichts zu tun. Wir sind ein ganz neues Team, das braucht Zeit. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", sagte er.

Im selben Atemzug wehrte sich der Belgier auch gegen eine übertriebene Erwartungshaltung, die er auch als Grund für den schlechten Saisonstart anführte: "Die Leute können Druck machen, mir ist das egal. Ich will einfach versuchen, den Druck von den Spielern wegzuhalten. Es gibt schon genug Druck und das hat man am Anfang der Saison gesehen."

Moers will eigene Geschichte schreiben

Vielmehr will Moers mit seinem Team eine eigene Geschichte schreiben: "Ich glaube an meine Qualität, ich glaube an die Qualität meiner Spieler. Es macht keinen Sinn, hinter uns zu schauen, wir müssen nach vorne schauen. Jetzt muss alles zusammenpassen und dann wird auch das neue Team ein sehr gutes Team sein", sagte er vor der Saison.

Den nächsten Schritt können die Baskets am kommenden Samstag machen. Dann sind die Bonner um 20 Uhr schon wieder in Ludwigsburg zu Gast, diesmal am vierten Spieltag der Basketball-Bundesliga.