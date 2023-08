WDR-Sport Auslosung: Ostwestfalenderby im DHB-Pokal Stand: 30.08.2023 20:32 Uhr

Die Auslosung im DHB-Pokal am Mittwochabend hat den ostwestfälischen Handball-Fans mit dem Derby zwischen den beiden Zweitligisten TuS N-Lübbecke und GWD Minden ein besonderes Highlight beschert.

Der Sieger dieser Zweitrundenpartie, die zwischen dem 4. und 24. September ausgetragen wird, erwartet in der dritten Runde (3. bis 5. Oktober) ein Heimspiel gegen den Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten.

Aufgrund des neuen Pokal-Modus steigen 15 Teams der Bundesliga erst in der dritten Runde ein. Die drei Erstplatzierten des Final Four der vergangenen Spielrunde (Rhein-Neckar Löwen, SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt) starten im Pokal sogar erst im Achtelfinale im Dezember. Ausgelost wurden nun in Köln die Spiele der zweiten und dritten Runde.

Dritte Runde: TBV gegen Göppingen, VfL bei Düsseldorf-Ratingen

Bundesligist TBV Lemgo Lippe greift in der dritten Runde in das Pokalgeschehen ein. Gegner in eigener Halle ist der Ligakonkurrent FA Göppingen. In einem rheinischen Derby trifft Drittligist Düsseldorf-Ratingen auf den Erstligisten VfL Gummersbach.

Zu einem weiteren Rheinland-Duell könnte es in der dritten Runde kommen. Drittligist HSG Krefeld muss in der zweiten Runde gegen die HSG Nordhorn-Lingen aus der 2. Bundesliga ran. Der Sieger dieser Partie erwartet dann in Runde drei den Bundesligisten Bergischer HC.

Zweite Runde: ASV erwartet Potsdam, Hagen nach Ludwigshafen

In der zweiten Runde empfangen die Bergischen Panther aus der 3. Liga den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau (der Sieger spielt danach gegen den SC DHfK Leipzig), während Bundesliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen in einem reinen Zweitligaduell den 1. VfL Potsdam erwartet (Sieger gegen den HSV Hamburg).

TuSEM Essen (2. BL) muss auswärts beim Drittligisten HB Oppenweiler/Backnang antreten (Sieger tritt beim oberbergischen Nordrheinligisten HC Gelpe/Strombach an). Drittligist TuS Ferndorf spielt in eigener Halle gegen Zweitligist SG BBM Bietigheim (Sieger gegen den TSV Hannover-Burgdorf). Der VfL Eintracht Hagen reist im Zweitligaduell zu den Eulen Ludwigshafen (Sieger gegen den Gewinner der Partie TuS Fürstenfeldbrück (3. Liga) gegen Zweitligist HSC 2000 Coburg).

2. Runde - Alle Spiele mit NRW-Beteiligung in der Übersicht:

4. bis 24. September

Bergische Panther (3.L) - VfL Lübeck-Schwartau (2. BL)

HSG Krefeld (3.L) - HSG Nordhorn-Lingen (2. BL)

ASV Hamm-Westfalen (2. BL) - 1. VfL Potsdam (2. BL)

TuS N-Lübbecke (2. BL) - GWD Minden (2. BL)

HC Oppenweiler/Backnang (3.L) - TuSEM Essen (2. BL)

TuS Ferndorf (3.L) - SG BBM Bietigheim (2. BL)

Die Eulen Ludwigshafen (2. BL) - VfL Eintracht Hagen (2.BL)

3. Runde - Alle Spiele mit möglicher NRW-Beteiligung in der Übersicht:

3. bis 5. Oktober

Bergische P./Lü.-Schwartau - SC DHfK Leipzig

HC Gelpe/Strombach - Oppenweiler/Essen

N-Lübbecke/Minden - HBW Balingen-Weilstetten

Hamm/Potsdam - HSV Hamburg

TBV Lemgo Lippe - Frisch Auf Göppingen

Ludwigshafen/Hagen - Fürstenfeldbrück/Coburg

Krefeld/Nordhorn - Bergischer HC

Düsseldorf-Ratingen - VfL Gummersbach

Ferndorf/Bietigheim - TSV Hannover-Burgdorf

Weitere Termine:

Achtelfinale: 12./13. Dezember

Viertelfinale: 3./4. Februar 2024

Halbfinale: 13. April 2024

Spiel um Platz 3: 14. April 2024

Finale: 14. April 2024