WDR-Sport Arminia holt Zwei-Tore-Rückstand gegen Aue auf Stand: 02.12.2023 16:00 Uhr

Arminia Bielefeld hat sich am 17. Spieltag in der 3. Liga im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue einen Punkt verdient und einen Zwei-Tore-Rückstand wett gemacht.

Arminia und Aue trennten sich am Samstag 2:2 (1:2). Tim Danhof (18.) und Marcel Bär (40.) hatten die Gäste zunächst mit 2:0 in Führung gebracht. Nicklas Shipnoski (45.+1) und Kaito Mizuta (75.) glichen für Bielefeld aus.

Durch den Punktgewinn macht die Arminia in der Tabelle einen Sprung und steht - zumindest vorrübergehend - auf Rang zwölf. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen hat sich allerdings von sechs auf fünf Punkte verringert. Bielefeld steht bei 21 Punkten. Aue ist mit 26 Punkten Sechster.

Klos verpasst Bielefelder Führung

Aue übernahm zu Beginn zunächst die Spielkontrolle. Die erste Chance hatte aber trotzdem die Arminia. Fabian Klos schoss den Ball an seinem 36. Geburtstag aus rund sieben Metern aber knapp am Auer Tor vorbei (12.).

Sechs Minuten später belohnten sich dann aber die Gäste für ihr Engagement. Danhof bekam auf der rechten Seite den Ball, dribbelte ungehindert in den Strafraum und traf unhaltbar für Arminia-Keeper Jonas Kersken flach ins lange Eck. Da sah die Bielefelder Abwehr nicht gut aus (18.).

Nach einer knappen halben Stunde hätte die Arminia aber fast ausgeglichen. Wieder war es Klos, sein Schuss kam jedoch zu zentral auf das Auer Tor und war so kein Problem für FCE-Torhüter Martin Männel (30.).

Bär stellt auf 2:0 für Aue

Auf der anderen Seite lag der Ball dagegen wieder im Bielefelder Tor. Wieder war es Danhof, der auf der rechten Seite zu viel Platz hatte und den Ball scharf an den Fünfmeterraum brachte. Bär schaltete am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 2:0 (40.)

Bielefeld mühte sich weiter - und wurde in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann auch belohnt. Kaito Mizuta brachte einen punktgenaue Flanke in den Strafraum auf Shipnoski, der den Ball wuchtig ins rechte Eck köpfte, sodass die Arminia nur mt einem Tor Rückstand in die Pause ging.

Arminia bestimmte in der zweiten Halbzeit die Partie. Aue ließ jedoch lange nichts zu, sodass mehr als Distanzschüsse des eingewechselten Nassim Boujellab (55.) und Manuel Wnitzheimer (70) zunächst nichts dabei herumkam. Beide Male war Männel zur Stelle.

Mizuta schiebt zum Ausgleich ein - Dotchev fliegt

In der 74. Minute kombinierten sich die Bielefelder aber dann mal wieder in den Auer Strafraum und das auch mit Erfolg. Wintzheimer legte den Ball von der linken Seite quer vor das Tor, wo Mizuta als erster am Ball war und nur noch einschieben musste.

Auf Auer Seite lagen die Nerven nun blank. Trainer Pavel Dotchev beschwerte sich kurz nach dem Ausgleich zu heftig über einen vermeintliches Foul und sah erst die Gelbe- und sofort die Gelb-Rote-Karte (76.).

Arminia drückte in der Schlussphase noch auf den Siegtreffer, die Auer Defensive hielt jedoch stand. So blieb es am Ende beim 2:2.

Für die Arminia geht es am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel beim Halleschen FC weiter (19 Uhr). Erzgebirge Aue empfängt am Samstag den MSV Duisburg (16.30 Uhr).