WDR-Sport Aachen erhält Zuschlag für die Reit-WM 2026

Aachen erhält Zuschlag für die Reit-WM 2026 Stand: 19.11.2023 05:59 Uhr

Highlight für den Pferdesport: Die Reit-WM 2026 wird in der Aachener Soers stattfinden.

Das gab der Reitsport-Weltverband FEI in der Nacht zu Sonntag im Rahmen seines Jahreskongresses in Mexiko Stadt bekannt. Aachen war in fünf von sechs Wettbewerben einziger Kandidat. Die Welt-Elite des Reitsports wird sich nun 2026 in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Para-Dressur, Voltigieren und Fahren in der Soers messen.

"Wir danken der FEI für ihr Vertrauen", sagte Michael Mronz, Geschäftsführer des CHIO Aachen: "Schon heute wollen wir die gesamte Reitsport-Welt nach Aachen einladen, um zusammen im Jahr 2026 ein unvergessliches Event zu feiern." Hans-Joachim Erbel, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), sprach von einem "tollen Zeichen für den Pferdesport in Deutschland und der ganzen Welt".

Aachen, das mit dem CHIO jedes Jahr eines der international renommiertesten Reitsport-Turnier ausrichtet, war zuletzt 2006 Gastgeber der Weltreiterspiele.