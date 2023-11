Kellerduell in Bochum 1. FC Köln steht vor den "Wochen der Wahrheit" Stand: 09.11.2023 13:18 Uhr

Fast nur noch direkte Konkurrenten und keine Verletzten mehr: Mit dem Bundesliga-Spiel in Bochum beginnt für den 1. FC Köln eine Serie von richtungsweisenden Partien.

Von Michael Buchartz

Für den 1. FC Köln ist am Samstag (11.11.2023) ein besonderer Tag - es ist der Beginn der Karnevalssession und die wird traditionell in Köln besonders ausgiebig gefeiert. Doch auf das normalerweise beim Bundesligisten stattfindende Training mit Kostümieren wird man dieses Jahr verzichten - denn es ist Bundesliga-Spieltag und der FC muss im Kellerduell beim VfL Bochum antreten.

Keller: "Schlechter Start war nicht der Plan"

Ob sich dabei Fans passenderweise als Abstiegsgespenst verkleiden, ist bisher nicht überliefert. Wenn es jedoch eine Partie verdient hätte, dann vermutlich diese. Der VfL ist zwar derzeit Tabellen-14., steckt jedoch mitten drin im Abstiegskampf.

Köln als Tabellenletzter und mit drei Punkten hinter Bochum sowieso. "Es war natürlich nicht der Plan, dass es so schlecht läuft. Aber wir wussten, es wird eine Herausforderung", sagte Sport-Geschäftsführer Christian Keller im "Einfach Fußball"-Podacast bei WDR 2.

Leistung zuletzt gut, Chancenverwertung mangelhaft

Der FC hofft in Bochum auf einen Befreiungsschlag zur rechten Zeit. Mit einem Sieg würde man mindestens an den Bochumern vorbeiziehen und sich wieder etwas Luft verschaffen in einer kritischen Phase. Gegen Augsburg zeigte das Team von Trainer Steffen Baumgart zwar eine ansprechende Leistung, konnte jedoch keine der vielen Gelegenheiten in ein Siegtor ummünzen.

Überhaupt scheint die Offensive ein Problem der Kölner zu sein. Sie stellen den schwächsten Sturm der Liga, einen echten Torjäger sucht man vergebens. "Da kann kein Trainer was machen. Wenn wir 28-mal wie gegen den FCA auf das Tor schießen, ist es schon noch Aufgabe der Spieler, den mal reinzumachen", sagte Keller. Das Problem sieht auch sein Trainer: "Man muss den Ball auch mal auf das Tor schießen und eben nicht knapp daneben. Da arbeiten die Jungs dran."

Führunsspieler brauchen bessere Form

Mit Mark Uth und Jan Thielmann sind zwei Langzeitverletzte wieder fit und erhöhen Kölns Spielraum im Angriff. Insgesamt kann Steffen Baumgart gegen Bochum auf fast alle Spieler zurückgreifen. Nur Jacob Christensen und Dejan Ljubicic fehlen. Der Neuzugang befindet sich noch im Aufbautraining, Ljubicic ist erkältet.

Das erhöht zwangsläufig den Druck auf zuvor arrivierte Profis: So fand sich der angesprochene Ljubicic bereits gegen den FCA plötzlich auf der Bank wieder. Allgemein werden die Leistungsträger dringend in besserer Form gebraucht. So wie letztes Jahr, als beispielsweise Ljubicic oder Florian Kainz und Linton Maina gefährliche Flügelzangen bildeten. Immerhin traf Maina gegen den FCA das erste Mal in dieser Saison.

Fast nur Kellerduelle bis zur Rückrunde

Das macht Hoffnung in Köln - denn die kommenden Wochen sind richtungsweisend. Fernab der Probleme rund um geringe finanzielle Möglichkeiten und einer möglichen FIFA-Transfersperre, wurde stets auch auf das schwere Anfangsprogramm des FC verwiesen. Dieses ist spätestens seit Augsburg vorbei.

Mit Ausnahme der Bayern und dem Auswärtsspiel in Freiburg geht es bis zur Rückrunde ausschließlich gegen Teams, die sich im direkten Umfeld der Kölner im Keller befinden: Bochum, Darmstadt, Mainz, Union und Heidenheim heißen die Gegner - in der aktuellen Tabelle die Plätze 13-17 der Bundesliga. Köln ist in den direkten Duellen vorerst "zum Siegen verdammt" - sonst kommt das Abstiegsgespenst eventuell ohne Fan-Verkleidung vorbei.