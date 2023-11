50. Schwäbe verhindert das 2:0! Mit einem schönen Hackenpass bedient Stöger mittig in der gegnerischen Hälfte den völlig freien Hofmann. Der Stürmer steckt optimal in den Lauf von Asano durch. Der Japaner kann sich frei vor Schwäbe eigentlich das Eck aussuchen. Er probiert es rechts an dem Torwart vorbei. Schwäbe ist mit seiner linken Pranke aber dazwischen und sichert sein Team vor dem schnellen Rückschlag nach dem Seitenwechsel.

48. Ein Stöger-Freistoß aus dem linken Halbfeld sorgt für ein kleines Durcheinander im FC-Sechzehner, das Martel schlussendlich mit einem Hieb in das Seitenaus beendet.

46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Bochum liegt im Kellerduell zur Pause mit 1:0 gegen den 1. FC Köln vorne. Die VfL-Führung ist nach dem Verlauf der ersten Hälfte auch absolut verdient. Köln war eigentlich nur in der Anfangsphase offensiv aktiv. Seit der Chance von Chabot (15.) ist Riemann quasi ungeprüft. Auf der anderen Seite zeigten die Bochumer nicht nur vollen Einsatz, sondern gerade in Person von Daschner auch immer wie einen gewissen Spielwitz. Aufgrund des knappen Zwischenstandes ist hier aber natürlich dennoch alles möglich. Es dürfte also ein spannender zweiter Abschnitt werden. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 120 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Moritz Kwarteng wird links im Strafraum in Szene gesetzt, macht noch einen kleinen Haken nach innen und schließt dann ab. Carstensen wirft sich im letzten Moment noch dazwischen und verhindert damit womöglich das 2:0.

43. Kurz vor der Pause gelingt es den Gästen wieder besser die Bochumer vom Tor fernzuhalten. Offensiv kommen die Geißböcke jedoch weiterhin kaum zur Entfaltung.

40. Erhan Mašović Bochum Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)

Erhan Mašović geht mit seiner Grätsche gegen Mark Uth auf Höhe der Mittellinie volles Risiko. Da der Kölner den Ball direkt weiterleitet, kommt der VfL-Verteidiger zu spät und holt sich für das Foul völlig zurecht die Verwarnung ab.

37. Durch den Gegentreffer steht bereits fest, dass es dem 1. FC Köln auch im 19. Bundesligaspiel in Folge nicht gelingt die Null zu halten.

35. Hofmann nimmt den Ball knapp innerhalb der gegnerischen Hälfte gut mit der Brust an und lässt dann mit einer einfachen Drehung gleich zwei Gegenspieler in das Leere laufen. Im Anschluss steckt der Stürmer perfekt für Asano durch. Dem Japaner wird von Chabot jedoch im allerletzten Moment noch der Ball vom Fuß weggegrätscht.

33. Philipp Hofmann Bochum Gelbe Karte für Philipp Hofmann (VfL Bochum)

Hofmann grätscht Carstensen aus seiner Sicht links im Mittelfeld rüde von der Seite um und kriegt für das harte Einsteigen folgerichtig die Gelbe Karte.

30. Köln versucht nach dem Rückstand wieder aktiver zu werden. Allerdings spielen sie aktuell viel zu unpräzise und kommen kaum aus der eigenen Hälfte.

27. Der Führungstreffer der Bochumer hatte sich in den Situationen davor ein wenig angedeutet. Für Lukas Daschner, dem letzte Saison noch neun Tore für den FC St. Pauli gelangen, ist es das erste Tor im Trikot der Blauen.

25. Lukas Daschner Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Lukas Daschner

Jetzt fliegt hier das Dach vom Stadion! Riemann eröffnet den Angriff mit einem langen Schlag nach links vorne. Dort landet die Kugel über Umwege bei Stöger, der den Ball von knapp neben dem Sechzehner aus vollem Lauf nach innen zu Hofmann bringt. Der Stürmer schließt mit dem zweiten Kontakt ab, aber scheitert noch an Schwäbe. Daschner lauert aber auf den Abpraller und staubt im Stile eines Neuners zur VfL-Führung ab.

22. Kwarteng mit der ganz dicken Chance auf die Führung! Nach gepflegtem Kombinationsspiel der Bochumern spielt Hofmann auf Kwarteng, der sich den Ball im Strafraum aus zentraler Position noch ein Stück nach rechts vorlegt und ganz leicht von Hübers gehalten wird. Unter diesem Gegnerdruck kommt Kwarteng nur mit dem langen Bein zum Abschluss. Schwäbe kommt aus seinem Kasten, macht sich ganz groß und kann die Großchance entschärfen.

20. Nach einem VfL-Einwurf auf der rechten Offensivseite spielt Daschner erst einen Doppelpass mit Gamboa. Dann dreht der 25-Jährige auf und spielt noch einen Doppelpass mit Hofmann. Dadurch geht es mit einfachsten Mitteln bis in den Strafraum. Aus etwa 15 Metern sucht Daschner den Abschluss. Der Ball wird noch leicht abgefälscht und fliegt letzten Endes zu mittig auf das Tor, um Schwäbe ernsthaft zu fordern.

18. Der 1. FC Köln hat hier mittlerweile die Kontrolle übernommen und sammelt vermehrt auch Spielanteile in der gegnerischen Hälfe. Den Bochumern gelingt es nach dem schwungvollen Auftakt aktuell nicht mehr den Weg in das letzte Drittel zu finden.

15. Eine FC-Ecke von der linken Seite wird länger und länger und landet rechts im Sechzehner bei Selke. Der Stürmer köpft den Ball direkt vor das Tor. Dort ist Bernardo zwar dazwischen, aber kann nur direkt zu Chabot klären. Fast vom Elfmeterpunkt zieht der Innenverteidiger per Volley ab und scheitert am glänzend reagierenden Riemann.

14. Maina zieht von der linken Seite ein Stück in die Mitte und setzt dann Waldschmidt in Szene. Der 27-Jährige schließt fast von der Strafraumgrenze direkt ab. Sein Versuch ist aber zu unplatziert und deswegen kein Problem für den aufmerksamen Riemann.

13. Die Anfangsphase gestaltet sich sehr ausgeglichen, wobei die Gäste aus dem Rheinland allmählich aktiver werden.

10. Erstmals kommen die Kölner über die Flügel durch und direkt wird es gefährlich. Carstensen macht über die rechte Seite Dampf und flankt den Ball hoch in die Mitte. Selke kommt zum Kopfball, aber nickt das Ding ein gutes Stück über das Tor hinweg.

8. Den anschließenden Freistoß von knapp innerhalb der FC-Hälfte übernimmt Stöger. Im Anschluss an die ganz weite Hereingabe wird es jedoch nicht gefährlich.

7. Die Intensität ist vom Start weg sehr hoch. Immer wieder kommt es zu robusten Zweikämpfen. Dieses Mal räumt Kainz seinen Gegenspieler im Mittelkreis ab.

4. Die Stimmung bei diesem Flutlichtspiel ist eine ganz besondere. Beide Anhängerschaften machen von Beginn an richtig Stimmung und versuchen ihr Team nach vorne zu peitschen.

2. Die erste Change gehört dem VfL! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalten die Hausherren ganz schnell um. Asano steckt auf den startenden Hofmann durch, der von links in der Box aus spitzem Winkel jedoch an Schwäbe scheitert.

1. Los geht's! Selke stößt für die komplett in Rot spielenden Kölner an. Bochum hält in dunkelblauen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Es ist bereits der 91. direkte Vergleich zwischen diesen beiden Traditionsklubs. In der Vorsaison gab es im Hinspiel in Bochum ein 1:1-Unentschieden. Beim letzten Aufeinandertreffen, das im März stattfand, konnte der VfL sogar mit 2:0 gewinnen. Die Torschützen Kevin Stöger und Erhan Mašović sind auch heute wieder mit dabei.

Bei den Kölnern nimmt Steffen Baumgart nur einen Wechsel vor. Davie Selke rückt für Steffen Tigges, der zunächst auf der Bank Platz nehmen muss, in die erste Elf.

Thomas Letsch hält nach dem 2:1 gegen die Lilien an der Viererkette fest und vertraut auch zu großen Teilen demselben Personal. Nur zwei neue Akteure gibt es in der Anfangsformation der Bochumer. Lukas Daschner beginnt für den erkrankten Anthony Losilla. Moritz Kwarteng ersetzt Moritz Broschinski. Für beide neue Spieler ist es das Startelfdebüt in der Bundesliga.

Nach dem letztjährigen elften Rang kommt die derzeitige Krise der Kölner für viele ein wenig überraschend. Die Leistung der Domstädter ist dabei jedoch längst nicht so katastrophal wie ihre tabellarische Platzierung. Deswegen verliert der FC auch noch nicht die Hoffnung auf die Wende. Am 11.11, der in Köln beinahe heilig ist, soll die Karnevalsstimmung heute nicht nur durch eine gute Leistung, sondern vor allem durch einen Sieg weiter steigen. Sollte der Dreier tatsächlich gelingen, würden die Rheinländer die Rote Laterne sicher abgeben und punktemäßig sogar mit den auf einem Nicht-Abstiegsplatz liegenden Darmstädtern aufschließen.

Der VfL Bochum hat am vergangenen Freitag mit dem 2:1-Sieg gegen den SV Darmstadt ihren ersten Pflichtspielsieg der Saison eingefahren und damit enorm wichtige Punkte gesammelt. Dadurch belegen die Blauen den 14. Platz und haben nur eins der letzten vier Ligaspiele verloren. Mit einem weiteren Erfolg könnte der Klub aus dem Ruhrgebiet sich heute ein wenig von den Abstiegsrängen absetzen und ihren Vorsprung auf die letztplatzierten Kölner sogar auf sechs Punkte ausbauen.