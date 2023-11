Remis im Kellerduell Marvin Schwäbe rettet Köln einen Punkt in Bochum Stand: 11.11.2023 21:14 Uhr

Dank seines überragenden Torhüters Marvin Schwäbe hat der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend (11.11.2023) einen Punkt beim VfL Bochum gerettet. Am Rande der Partie gab es Zusammenstöße zwischen Fans und der Polizei. Die Partie in diesem Kellerduell endete 1:1 (1:0).

Lukas Daschner traf für den VfL Bochum per Abstauber (25.), die Gäste aus Köln mussten bis zur 54. Minute warten, um über den Ausgleich durch Davie Selke zu jubeln. Bochum hatte weitere hochkarätige Chancen, verpasste aber den Siegtreffer. In der Tabelle behalten beide Teams vorerst ihre Plätze, Bochum ist nun mit neun Punkten 14., Köln bleibt in jedem Fall Letzter.

Offenbar Zusammenstöße zwischen Fans und Polizei

Beim Einlass von Kölner Fans ins Ruhrstadion war es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und den Fans gekommen. Die Kölner Fans im Stadion hatten wegen der Ereignisse rund ums Stadion während der ersten 60 Spielminuten auf den Support für ihr Team verzichtet.

Laut Polizeiangaben hatten die Beamten die Ordner beim Einlass ins Stadion unterstützen müssen, weil Kölner Anhänger großen Druck ausgeübt hätten. Dabei sei es "kurzzeitig" auch zum Einsatz von Pfefferspray gekommen. Die Kölner Fanhilfe schrieb bei X, vormals Twitter, von einem "überzogenen Polizeieinsatz" .

Bochums starker Beginn

Im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen stellten beide Trainer ihre Mannschaften nur geringfügig um. VfL-Trainer Thomas Letsch brachte Moritz Kwarteng für Moritz Broschinski, Lukas Daschner ersetzte den erkrankten Anthony Losilla. Kölns Steffen Baumgart ließ Davie Selke für Steffen Tigges von Beginn an auflaufen. Die personellen Entscheidungen von beiden sollten sich bewähren.

Beide Teams begannen die Partie engagiert. Bochum zeigte sich allerdings zielstrebiger, Philipp Hofmann prüfte Marvin Schwäbe im Tor der Kölner erstmals sehr früh (2.). Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste zu ihrer ersten guten Chance, als Julian Chabot etwa vom Elfmeterpunkt aus volley aufs Bochumer Tor schoss - Manuel Riemann parierte.

In der Folge nahmen beide den Kampf in der intensiv geführten Partie an, viele robuste Zweikämpfe waren die Folge. Bochum schaffte es etwas besser, die Konzentration zu halten. Nach einer guten Möglichkeit von Startelf-Debütanten Kwarteng jubelte der VfL: Hofmann scheiterte an Keeper Schwäbe, doch der Ball fiel genau vor die Füße des perfekt einlaufenden Daschner, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Halbzeit zwei: Schwäbe, der "Hexer"

Bochum behielt seine Linie auch im zweiten Spielabschnitt. Und dass die Kölner nicht in Rückstand gerieten war nur einer Person geschuldet: Marvin Schwäbe. Der Tormann parierte gegen Takuma Asano kurz nach der Pause zweimal stark. Dann schlug Davie Selke zu: Über Kapitän Florian Kainz und Linton Maina gelang der Ball von rechts scharf auf den Mittelstürmer, der wuchtig aus sieben Metern abschloss.

Bochum drängte aber weiter auf den zweiten Treffer: Daschner traf den Pfosten (66.), Kevin Stöger versuchte sich per Freistoß (69.), Asano wollte den Abpraller verwerten, doch Schwäbe klärte insgesamt ein halbes Dutzend Mal hochklassig. Auf der anderen Seite scheiterte Selke an Riemann, der ebenso mit einem guten Reflex parierte.

In der Schlussphase wechselte Bochums Letsch noch einmal drei frische Kräfte ein, die den Dreier perfekt machen sollten. Doch der Rhythmus war raus aus der Partie, Punkteteilung in Bochum zwischen dem VfL und dem FC.

Köln empfängt Bayern, Bochum in Heidenheim

Der 1. FC Köln hat zum Auftakt des 12. Spieltags die Bayern vor der Brust (Freitag, 24.11.2023 um 20.30 Uhr). Bochum reist am Sonntag nach Heidenheim (15.30 Uhr).