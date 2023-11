Heimsieg für die Borussia Nix zu holen für Wolfsburg in Mönchengladbach Stand: 10.11.2023 22:35 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat am Freitagabend (10.11.23) auch gegen den VfL Wolfsburg seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und ist in der Tabelle an seinem Konkurrenten vorbeigezogen. Die Fohlen bezwangen die Wölfe zum Auftakt des elften Spieltags mit 4:0 (2:0).

Tomáš Čvančara markierte mit seinem vierten Saisontreffer das 1:0 für die Hausherren (16.), Rocco Reitz legte nach einem dicken Fehler von Koen Casteels das 2:0 nach (42.). Casteels war auch wieder beteiligt, als Franck Honorat auf 3:0 stellte (64.). Wenig später erhöhte Alassane Pléa (72.)

Der VfL Wolfsburg startete engagierter in die Partie am Niederrhein, Mönchengladbach ließ sich vor heimischer Kulisse in die eigenen Spielhälfte drängen. Dies allerdings mit Erfolg: Bis auf einen Schuss von Jakub Kamiński, den Moritz Nicolas im Kasten der Gladbacher entschärfte, kamen die Gäste zu keinen nennenswerten Torchancen.

Gladbach nur scheinbar passiv - dann eiskalt

Und dass diese Taktik von Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane aufgehen sollte, zeigten die Gastgeber nach einer guten Viertelstunde. Nach einem Doppelpass mit Pléa spielte sich Honorat rechts bis an die Grundlinie durch und bediente Čvančara an der Fünfergrenzen zentral mit einer scharfen, flachen Hereingabe, die der Angreifer ideal verwertete.

Gladbach, dessen Formkurve zwar ebenso flach, aber durchaus stetig bergauf zeigt, ließ weiterhin nur wenig zu und arbeitete beflissen am zweiten Treffer. Pléa (18.) und Čvančara (38.) scheiterten jeweils an Wolfsburgs Keeper Koen Casteels.

Casteels mit "Eigentor-Assist"

Doch jener Casteels war maßgeblich am zweiten Treffer der Gastgeber beteiligt: In eines seiner Zuspiele zu seinen Abwehrkollegen spritzte Reitz, der - beschützt von Pléa - aufs Tor der Wolfsburger zukurvte und unhaltbar zum 2:0 einschoss.

Nach der Pause begannen die Wolfsburger auch den zweiten Spielabschnitt mit mehr Engagement und kamen aber diesmal gleich zu guten Tormöglichkeiten. Borussenkeeper Nicolas musste erst gegen Aster Vranckx klären (46.), dann erwischte Jonas Wind mit einem abgefälschten Schuss nur den Außenpfosten.

Wolfsburg spielt und Gladbach trifft

Doch als Wolfsburg wieder nicht ins Tor treffen wollte, machte Gladbach seinen dritten Treffer und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Nach einer Ecke von links landete der Ball an der rechten Sechszehnerkante. Honorat zog flach ab, Casteels war zwar etwas die Sicht verstellt, aber Wolfsburgs Tormann fälschte den scharfen Flachschuss nur noch mit einem Unterarm ab.

Mit Nicolas Cozza (zur zweiten Halbzeit), Lovro Majer, Ridle Baku (beide 55.) und Vaclav Černý (67.) brachte Wolfsburgs Coach Niko Kovač neue Impulse - doch wieder trafen die Fohlen, diesmal nach einem perfekt zu Ende gespielten Konter.

Mit diesem Erfolg überholten die Gladbacher das jetzt punktgleiche Wolfsburg und sind nun vorerst auf Rang neun in der oberen Hälfte der Tabelle angekommen.

Fohlen in Dortmund, Wölfe gegen Leipzig

Borussia Mönchengladbach hat am 12. Spieltag den BVB vor der Brust (Samstag, 25.11.2023 um 15.30 Uhr). Der VfL Wolfsburg empfängt zur selben Zeit die Gäste aus Leipzig.